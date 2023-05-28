الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

التمثال عقب سقوطة،
التمثال عقب سقوطة، فيتو

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، صورا لتمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي تم وضعه في ميدان السادات بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والذى تعرض للتحطم جراء العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد أمس.  

إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

تجميل وزراعة منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

رفع التمثال 

 

حيث تطوع عدد من شباب قرية أبو خليفة برفع بقايا التمثال، وحمله إلى إحدى جانبي الطريق.  

التمثال عقب سقوطه، فيتو


فيما عبر العديد من أهالى القرية عن استيائهم من تهشم التمثال وذلك لأنه يعد إحدى العلامات الهامة للقرية نظرا لوجوده بالميدان الرئيسي للقرية.  

-إعلانات-

 

موجة الطقس السيئ 

ومن جهة أخرى كانت قد حذرت محافظة الإسماعيلية، المواطنين من حالة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ مساء الأمس والتي تمثلت في شدة سرعة الرياح المحملة بالاتربة.  

التمثال عقب سقوطه، فيتو

تحذيرات للمواطنين 

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وذلك نظرا لإنعدام الرؤية في بعض المناطق، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأشجار واعمدة الإنارة والمنازل وشرفاتها بخاصة المنازل القديمة خلال ركن السيارات. 
 

التمثال عقب سقوطه، فيتو
شباب أبو خليفة يرفعون حطام التمثال، فيتو

ومن جه أخرى نشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عدد من الإرشادات التي تهدف إلى توعية المواطنين خلال فترة العواصف والتي كان من أهمها غسل الوجه والعينين باستمرار، السير بعيدا عن اللوحات المعلقة واعمدة الإنارة، وارتداء نظارات الشمس عند الخروج من المنزل، وغلق النوافذ والأبواب. 
 

شباب أبو خليفة يرفعون حطام التمثال، فيتو

 

وكانت قد ضربت عاصفة رملية سماء محافظتي القاهرة والجيزة، مما تسبب في انعدام الرؤية على بعض المناطق خاصة  الطرق الرئيسية.

 

عاصفة رملية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  قائدي السيارات أثناء القيادة بسبب انعدام الرؤية، كما حذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الخروج في هذا الطقس. 
 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية. 

رياح مثيرة للأتربة 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، ويصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يجب القيادة بحذر.

 

مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

ووجهت الأرصاد تحذير لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج. 

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية ميدان السادات ابو خليفة قرية ابو خليفة تمثال السادات بقرية ابوخليفة موجة الطقس السئ

مواد متعلقة

إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

مصرع شخص جراء إصابته بصعق كهربائي في الإسماعيلية

بدء أعمال فرد طبقة الأسفلت بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (صور)

تجميل وزراعة منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

النطق بالحكم على البلوجر لوشا في إعادة محاكمته بتهمة خطف طفل بعد قليل

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية