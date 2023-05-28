الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي فيتارا 2023

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات سوزوكي، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي، أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي  فيتارا موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات خلال شهر مايو الجاري لعام 2023 بقيمة بلغت نحو  75 ألف جنيه.

 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سوزوكي فيتارا 2023

يصل سعر الفئة الأولى A/T 1 Tone نحو 00 899.9 ألف جنيه. 

يصل سعر الفئة الثانية A/T GLX 2 Tone نحو 00 909.9 ألف جنيه 

 وحصلت سيارات سوزوكي علي بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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مواصفات ووسائل الأمن والسلامة

 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS 

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD 

– الثبات الإلكتروني ESP

 – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA

 – مراقبة ضغط الإطارات

 وحساسات ركن أمامية وخلفية 

– كاميرا خلفية

 – زر تشغيل/ إيقاف المحرك

- خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح 

– جنوط رياضية 17 بوصة

فتحة سقف بانوراما 

– تكييف هواء اوتوماتيك

 – مصابيح أمامية LED 

– مرايات جانبية كهربائية

وشاشة وسائط 7 بوصات مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية.

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