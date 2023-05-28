محافظ أسيوط يكشف تفاصيل الدورة المجانية لشباب الخريجين

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شباب الخريجين بالتقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية "التسويق الإلكتروني" عن طريق الـ QR code "الباركود" خلال الفترة من الثلاثاء 23مايو الجاري حتى الخميس 1يونيو القادم والتي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

برنامج الأغذية العالمي

ولفت محافظ أسيوط إلى أن مدة التدريب 33 يوما تدريبيا خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الـ 9صباحًا حتى 3 مساءً وذلك لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل موضحًا إنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وأن يحصل المتدرب على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الدورة التدريبية فضلًا عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

التسويق الإليكتروني

وأضاف محافظ أسيوط أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية (التسويق الالكتروني) حيث عمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكنك من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كافة الأصعدة تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.



وأوضح علي سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط إن المتقدمين للحصول على الدورة التدريبية سوف يخضعون لاختبار قبلي ومقابلة شخصية بشرط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلًا على مؤهل عالي وألا يقل عن 18سنة ولا يزيد عن 35سنة وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الانترنت على أن يقوم بتقديم سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور بالإضافة إلى شهادة قيد (كعب عمل) وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وصورتين شخصيتين على أن يتم ابلاغ المتقدين بموعد المقابلات الشخصية والتي سيتم اجراءها في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط مشيرًا إلى الدعم اللامحدود والاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة وأعمال مديرية القوى العاملة وهو ما يظهر جليًا في أبرز النتائج كملتقيات التوظيف التي نجحت المديرية فى تنظيمها خلال الأونة الأخيرة وكذا تشغيل الأشخاص ذوى الهمم في منشأت القطاع الخاص بالإضافة إلى اجراء التدريب المهني سواء بمركز التدريب المهني أو بالعربة المتنقلة فضلًا عن التعاون المثمر مع صندوق مكافحة الادمان التابع لمجلس الوزراء حيث تم تنظيم عدة ندوات للعاملين بالمصانع والمؤسسات لشرح خطورة الإدمان على العمل والعاملين.

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