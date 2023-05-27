استمرار أعمال التجميل والتطوير بمركزي أبنوب والغنايم بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بالإضافه إلى العمل على تحسين الخدمات خاصة في القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك

وفي ذات السياق وجه محافظ أسيوط جميع رؤساء المراكز والأحياء باستكمال أعمال التطوير وتجميل الشوارع ورفع كفائتها ورصفها وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها مشيرًا إلي تقديم كافة سبل الدعم في إطار الإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتطويره وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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استكمال أعمال التطوير بأبنوب والغنايم

وفي هذا الإطار قام مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم بمتابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة حيث تم غسل الأرصفة وكنس الأتربة قبل دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود بالشوارع والطرق الرئيسية كما تم دهان الأعمدة وتخطيط الطرق وزراعة أشجار جديدة مع تهذيب الأشجار المنتشرة مشددًا علي العاملين بسرعة التنفيذ للانتهاء من أعمال التجميل للارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة الغنايم.

وفي مركز أبنوب قام خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب باستكمال أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة أبنوب وبعض الشوارع الرئيسية بدهات البلدورات وزراعة الأشجار ضمن حملة التشجير وطبقًا للخطة الموضوعة لذلك لافتًا إلى استمرار الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.