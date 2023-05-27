تضامن أسيوط تعلن شروط التقديم في مسابقة أب قدوة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن اطلاق وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع مسابقة " الاب قدوة " تمهيدا للاحتفالية التى ستقام فى شهر يونيو 2023 وتكريم الفائزين من كافة محافظات الجمهورية...جاء ذلك خلال لقائه مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط.

مسابقة الأب قدوة



وأشار محافظ أسيوط إلى أن التقديم فى مسابقة الأب قدوة مستمرة لمدة اسبوع ابتداء من اليوم، وفقا للشروط المعلن عنها للتأكيد على معيار عطاء الأب واعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد القدوة والمثل الأعلى فى القيم والمبادىء وكفاح الاب والقدرة على التماسك فى مواجهة التحديات والصعاب والحفاظ على كيان الاسرة واعلاء قيمة الاسرة البديلة وتعظيم دور هذه الاسر وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية .

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شروط مسابقة أب قدوة



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ان المسابقة تستهدف أب قدوة " طبيعى " وأب قدوة " لابن من ذوى الإعاقة " وأب للأسرة الكافلة من الاطفال " كريمى النسب " على أن يتم التقديم وفقا للشروط الاتية بالنسبة للاب القدوة " طبيعى " وأب قدوة " لابن من ذوى الاعاقة " أن لايقل السن عن 55 سنة ويوضح قصة العطاء ومؤهل مناسب " منوسط على الاقل " والا يزيد عدد الأبناء عن 3 ابناء فقط وستثنى من ذلك محافظات الحدود، وان يكون جميع الابناء حاصلين على مؤهل عالى او فى الفرق النهائية بالكليات او حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا وغير قابل للتعليم ويفضل ان يكون حاصلا على مشروع تمكين اقتصادى وبالنسبة للاسرة البديلة هو الاب للاسرة الكافلة من الاطفال او الاب الذى قام برعاية ابناء زوجنه وان يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعى على ان يكون التقدم بالادارة الاجتماعية التابع لها او بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

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