السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: لجنة لفحص ملفات الإشغالات وتحصيل الإيرادات

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط ومسؤولي القوصية، فيتو

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا مع مديرى الإدارات بمركز ومدينة القوصية، لمناقشة سبل النهوض بالخطة الاستثمارية للمركز ومنظومة  تقنين اراضى املاك الدولة وتكثيف اعمال الازالات لمخالفات البناء واي تعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة فى مهدها..جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز القوصية بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحى ومصطفى عرابى نائبا رئيس المركز ومديرى الادارات بالمركز.
حيث بدأ المحافظ زيارته لمركز ومدينة القوصية بتفقد سير العمل بالحملة الميكانيكية بديوان المركز وشاهد معدات النظافة بالمركز موجها بضرورة تكثيف الجهود لتحسين منظومة النظافة بقرى المركز ورفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين،كما شدد على تكثيف أعمال الصيانة الدورية للمعدات والحفاظ عليها.

-إعلانات-

 

تنفيذ الخطة الاستثمارية 


ثم عقد محافظ أسيوط، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ومديرى ادارات التخطيط والمتابعة الميدانية والمخلفات الصلبة والاشغالات وملف حياة كريمة ومسئولى الادارة الهندسية ومنظومة التقنين والمركز التكنولوجى والايرادات وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من موارد المركز وتحصيل الايرادات فضلا عن النهوض بمنظومة العمل بملف التقنين والاسراع فى مراجعة الملفات وتحرير العقود للمستحقين فضلا عن الاسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمركز ووضع الاحتياجات الفعلية للقرى على راس الاولويات وترشيد النفقات.

 

تشكيل لجنة لفحص ملفات الاشغالات 

 


ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفحص ملفات الاشغالات بالمركز وتحصيل الايرادات فضلا عن فحص ملف تراخيص المحال العامة كما وجه بتكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لملفات تراخيص المحال العامة وتوعية المواطنين بالاسراع فى الترخيص وتقنين الاوضاع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين،كما وجه بالمتابعة المستمرة لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة بمركز القوصية وتعظيم الاستفادة من المعدات والحاويات الجديدة التى تم تدعيم المنظومة بها.

 

محافظ أسيوط: فتح معارض الحرف اليدوية واستغلال مراكز الشباب للقرى المنتجة

محافظ أسيوط يوافق على 342 طلب أجازة وانتداب للعاملين بمديرية الصحة


وأشار المحافظ الى جولاته الميدانية المفاجئة لقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والخدمات المقدمة للمواطنين،فضلا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وايجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة المخلفات الصلبة أسيوط أراضى أملاك الدولة الحملة الميكانيكية الخطة الاستثمارية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حياة كريمة محافظ أسيوط منظومة التقنين منظومة إدارة المخلفات

مواد متعلقة

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط وإعلان حالة الطوارئ

محافظة أسيوط تضع خطة من 8 محاور لمواجهة الطقس السيئ وسوء حالة الجو

تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار بأسيوط بعد مقتل فتاة

محافظ أسيوط: فتح معارض الحرف اليدوية واستغلال مراكز الشباب للقرى المنتجة

مقتل فتاة وإنقاذ 8 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

محافظ أسيوط يوافق على 342 طلب أجازة وانتداب للعاملين بمديرية الصحة

محافظ أسيوط يستعرض نتائج خطة محو الأمية وتعليم الكبار

ترقية 1000 معلم وأخصائي ومنحهم بدل الاعتماد وعلاوة الترقية بأسيوط

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية