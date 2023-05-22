الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

اليونسكو: متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأفضل في تقديم المعارض والخدمات الثقافية

متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، فيتو

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) جائزة أفضل المؤسسات الثقافية فى تقديم البرامج والمعارض والخدمات الجماهيرية لمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع منظمة الأيكوم العالمية للمتاحف بالقاعة الذهبية فى قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف.

 

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية 

جاءت الجائزة متزامنة مع إحتفالية كبرى نظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وأقيمت فعاليتها فى اكثر من 20 متحفا تابعا للقطاع فى القاهرة والأقاليم وذلك احتفالا باليوم العالمى للمتاحف.


أوفد قانوش مندوب رسمى من القطاع لتسلم الجائزة من مدير مكتب اليونسكو الإقليمي ورئيس المجلس الدولي للمتاحف في مصر واللذان أشادا بإنجازات المتحف وتطلعهما لاستمرار نجاحه.

 

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يقع متحف الفنون الجمية بمنطقة محرم بيك بالإسكندرية ويعتبر هو أول متحف بُني خصيصًا ليكون متحفًا للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، يحتوى المتحف على مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد والأوربيين بالإضافة إلي بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين. 

 

و يحتوى أيضًا على أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال النحت لمثالين مصريين أوربيين ومنها بعض أعمال المثال المصري الأشهر محمود مختار، ويضم المتحف واحدة من اهم قاعات العرض وهى قاعة حامد عويس للعروض المتغيرة كذلك مسرح كبير ومبنى للأنشطة وملحق بالمتحف أقدم مكتبة تاريخية فى مصر "مكتبة البلدية" التى تحتوى على أمهات الكتب منها "وصف مصر" وأكثر من ستة آلاف مخطوطة مما جعلها أكبر خزانة خطية بالإسكندرية.

 

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