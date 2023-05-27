ساويرس عن بلوغ هنري كيسنجر 100 عام: لسه ذهنه حاضر

هنري كيسنجر، قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن ذهن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، لا يزال حاضرًا رغم بلوغه عمر المائة عام.

هنري كيسنجر الثعلب العجوز ذهنه حاضر

ويعتبر هنري كيسنجر صاحب رؤية سياسية دبلوماسي مخضرم، فيما يعتبره آخرون أحد دعاة الحرب، وكان لهنري كيسنجر دورًا مع مصر أثناء حرب أكتوبر 1973.



وكتب المهندس نجيب ساويرس عن هنري كيسنجر تغريدة على تويتر قال فيها: "عدى الـ ١٠٠ سنه ولسه ذهنه حاضر…".



وجاء ذلك ردا على أحد متابعيه الذي سأل عن هنري كيسنجر فقال: "هو هنري كيسنجر لسه عايش مش ده من أيام أنور السادات".

-إعلانات-



وولد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في 27 مايو 1923، أي في مثل هذا اليوم منذ 100 عام، وهو سياسي أمريكي ودبلوماسي مخضرم، شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي أثناء إدارات الرؤساء ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

أصول الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر

أما أصول السياسي الأمريكي هنري كيسنجر فتعود لألمانيا، فهو لاجئ يهودي هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1938، ليتدرج في العمل السياسي في أمريكا وأصبح مستشارًا للأمن القومي عام 1969، ووزيرًا للخارجية الأمريكية عام 1973.



حصل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973، بسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطلاق النار في فيتنام، لكن حصوله على جائزة نوبل وصفه البعض أنه حدث في ظل ظروف مثيرة للجدل، ومنها استقالة عضوين من لجنة جوائز نوبل احتجاجًا على ترشيحه للجائزة، وبعد فشل وقف إطلاق النار حاول كيسنجر إعادة الجائزة لكن دون جدوى.



وبرغم وصول هنري كيسنجر لعمر المائة، لكنه لا يزال له كلمة مسموعة من كبار قادة العالم، الذي يقدم لهم نصائحه في القضايا الجيوسياسية، ولا يزال يثير إعجاب العديد من القادة.

هنري كيسنجر حكيم أم مجرم حرب

ويرى العديد من الساسة أن هنري كيسنجر، صاحب المائة عام اليوم، لديه حكمة ورؤية سياسية خاصة، فيما يرى آخرون أن كيسنجر "مجرم حرب"، وبرغم قامته المنحنية، ونظارته ذات الإطار الكبير الداكن، لكنه لا يزال نشطًا، وذو ذهن واعي يدرك ما حوله من أمور.



وشارك هنري كيسنجر في حفل تكريم، بمناسبة بلوغه مائة عام من العمر، وأقيم الاحتفال في نادي نيويورك الاقتصادي النخبوي، حيث أطفأ كيسنجر الشموع على كعكة المصنوعة من الشيكولاتة.

وقال هنري كيسنجر، في آخر تصريح له، “إن سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا تختلف عن سياسة سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بالصين”، مضيفًا "لقد كانت متشابهة إلى حد كبير، وهي تتمثل في إعلان الصين خصما، ثم انتزاع التنازلات منها، والتي نعتقد أنها ستمنعها من تنفيذ رغباتها الاستبدادية".

ويرى كيسنجر الصين، بالقوة التي تمثلها وتملكها، خصمًا محتملًا خطيرًا لبلاده، داعيًا لحوار من أجل مواجهة هذا الخطر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وحذر من الصراع المحتمل بين واشنطن وبكين، بالنظر إلى الأسلحة الحالية لديهما، قائلًا: "يمكن أن يهدد بـ "تدمير الحضارة".

حكاية لقاء هنري كيسنجر والرئيس الراحل السادات

أما أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكى هنري كيسنجر إلى مصر واجتماعه بالرئيس الراحل السادات، فكانت في يوم 7 نوفمبر 1973، وبدأت الزيارة بعد وقف إطلاق النار على جبهات القتال المصرية السورية ضد إسرائيل في يوم 22 أكتوبر، وكانت القاهرة أثناء هذه الزيارة، حسبما وصف محمد حسنين هيكل فى كتابه "أكتوبر 1973- السلاح والسياسة بأن الزيارة جاءت في وقت: "تعيش سياسيا فى جو أشبه ما يكون بأجواء مهرجان كبير يأخذ بمشاعر الناس دون أن يتيح لهم فرصة للتفكير".



وبعد يومين من الزيارة، كان كيسنجر في العاصمة الصينية بكين فى يوم 9 نوفمبر 1973، وأخذ في شرح الوضع آنذاك في القاهرة "وجلس كيسنجر بمقر إقامته في بكين، ساعة ونصف الساعة، يشرح للوفد الصحفى المرافق له ما يظن أنه تحقق في القاهرة".