الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء ممشى على النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها من بينها مشروع إنشاء ممشى النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا ومجزر كفر سعد.

اعرف نتيجتك في القليوبية للصف الثالث الإعدادي

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على الطلاب (صور)


واستهل المحافظ جولته بتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف  على الأعمال جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)،  وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات. 
حيث تفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية كما وجه بضرورة عمل رامبات وسلالم بين المرحلة (ج) والمرحلة ( د) للتسهيل علي المواطنين وابراز الشكل الجمالي للممشي كما شدد الهجان على دفع الاعمال وصب البلاطة الخرسانية في المنطقة المجاورة لنادي الشرطة والتنسيق مع الري في أي اعمال تدبيش أو تكاسي.
وفى سياق متصل تفقد المحافظ أحد النماذج التي تم الإنتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنيه أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التي تتم بمدينة بنها.
وتابع الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ، ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة حيث تابع الهجان أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشائها أمام نقطة الارتكاز الامني كما تفقد أيضا أعمال تركيب السور الحديدي علي الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها. 
وقد شددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة
وعلى صعيد قطاع الطب البيطري تفقد محافظ القليوبية اعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينه بنها  والقائم علي  تنفيذها احدي الشركات وتحت اشراف مديريه الاسكان بالقليوبيه تبلغ  مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلًا منها 360م2، فضلًا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال نهايه شهر القادم وذلك لدخوله الخدمه  واستقبال الاضاحي بعيد الاضحي المبارك  ويشمل التطوير تغير الارضيات بالكامل بارضيات خرسانيه مسلحه  بالاضافه الي تغير خطوط الصرف وخطوط المياه مع اعاده تطوير السور الخارجي للمجزر  وذلك بتكلفه ١٩ مليون جنيه،مؤكدا خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.
ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

-إعلانات-


كما تفقد خلال الجوله كورنيش النيل والممشي الجديد الذي تم إنشاءه في الناحية الغربية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم انشاءه تنفيذها بطول 1.5كم تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتي الطريق الاقليمي والتي قامت المحافظة بنفيذه ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.
وخلال الجولة تفقد عدد 3 عربات طعام تم توريدهم كنموذج لاقامة مشروعات للشباب حيث وجه المحافظ بسرعة توريد باقي العربات والبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.
كما تابع الهجان أعمال رصف مدخل الممشي بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس موجها بدفع الأعمال واستغلال قطعة أرض علي مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لاقامة منطقة ترفيهية وحديقة ومتنزه للأطفال وذلك بهدف استغلال المنطقة لتكون متنفس جديد بإعتبارة مشروع ترفيهي متكامل.
جاءت الجولة بحضور كل من المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الاسكان بالقليوبية والاستاذ إسلام رجب مدير التطوير الحضري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ القليوبية مجلس مدينة بنها ممشي اهل مصر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان

مواد متعلقة

اعرف نتيجتك في القليوبية للصف الثالث الإعدادي

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على الطلاب (صور)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان ورشة بعنوان آلية التقدم للمشروعات الخضراء الذكية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

النطق بالحكم على البلوجر لوشا في إعادة محاكمته بتهمة خطف طفل بعد قليل

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية