محافظ القليوبية: إنشاء ممشى على النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها من بينها مشروع إنشاء ممشى النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا ومجزر كفر سعد.



واستهل المحافظ جولته بتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات.

حيث تفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية كما وجه بضرورة عمل رامبات وسلالم بين المرحلة (ج) والمرحلة ( د) للتسهيل علي المواطنين وابراز الشكل الجمالي للممشي كما شدد الهجان على دفع الاعمال وصب البلاطة الخرسانية في المنطقة المجاورة لنادي الشرطة والتنسيق مع الري في أي اعمال تدبيش أو تكاسي.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ أحد النماذج التي تم الإنتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنيه أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التي تتم بمدينة بنها.

وتابع الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ، ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة حيث تابع الهجان أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشائها أمام نقطة الارتكاز الامني كما تفقد أيضا أعمال تركيب السور الحديدي علي الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

وقد شددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وعلى صعيد قطاع الطب البيطري تفقد محافظ القليوبية اعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينه بنها والقائم علي تنفيذها احدي الشركات وتحت اشراف مديريه الاسكان بالقليوبيه تبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلًا منها 360م2، فضلًا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال نهايه شهر القادم وذلك لدخوله الخدمه واستقبال الاضاحي بعيد الاضحي المبارك ويشمل التطوير تغير الارضيات بالكامل بارضيات خرسانيه مسلحه بالاضافه الي تغير خطوط الصرف وخطوط المياه مع اعاده تطوير السور الخارجي للمجزر وذلك بتكلفه ١٩ مليون جنيه،مؤكدا خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

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كما تفقد خلال الجوله كورنيش النيل والممشي الجديد الذي تم إنشاءه في الناحية الغربية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم انشاءه تنفيذها بطول 1.5كم تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتي الطريق الاقليمي والتي قامت المحافظة بنفيذه ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

وخلال الجولة تفقد عدد 3 عربات طعام تم توريدهم كنموذج لاقامة مشروعات للشباب حيث وجه المحافظ بسرعة توريد باقي العربات والبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.

كما تابع الهجان أعمال رصف مدخل الممشي بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس موجها بدفع الأعمال واستغلال قطعة أرض علي مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لاقامة منطقة ترفيهية وحديقة ومتنزه للأطفال وذلك بهدف استغلال المنطقة لتكون متنفس جديد بإعتبارة مشروع ترفيهي متكامل.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الاسكان بالقليوبية والاستاذ إسلام رجب مدير التطوير الحضري.