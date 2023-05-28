الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وكيل التعليم بشمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

غرفة عمليات الدبلومات
غرفة عمليات الدبلومات الفنية،فيتو

يتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول 2023 وذلك في اليوم الثاني للامتحانات.
 

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية، وتم توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية، والتنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.

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ووجه وكيل الوزارة بضرورة  تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 

️علمًا بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤيدون الامتحانات هو "3861" طالبا وطالبة موزعين على "23" لجنة امتحانية، حيث بدأت الامتحانات التحريرية  امس السبت وتستمر حتى الخميس الموافق ٨ يونيو.
 

ويؤدي الطلاب بجميع انواع التعليم ( صناعي - تجاري- زراعي- فندقي)  الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية، أما في الفترة الثانية في فيؤدي طلاب التعليم الزراعي فقط والبالغ عددهم (٤٦٨) طالب وطالبة الامتحان في مادة إدارة المشروعات.
 

أضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، وأقسام الشرطة وذلك لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة وتأمين اللجان الامتحانية، كما تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات، وجميع مستلزمات الإستراحات، وتم تجهيزها بمياة الشرب اللازمة 
 

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أضاف المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني، بأنه يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية " ٣٨٧١ " طالبا وطالبة مقسمة كالآتي:-

التعليم الصناعي:
يبلغ عدد الطلاب "٢٢٧٦ " طالبا وطالبة عدد اللجان الامتحانية " ١٣ " لجنة 

التعليم التجاري:
يبلغ عدد الطلاب" ١٠٤٤ " طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية " ٦ " لجنة 


التعليم الزارعي: 
يبلغ عدد الطلاب " ٤٦٨ " طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية " ٣ " لجنة


التعليم الفندقي: 
يبلغ عدد الطلاب " ٨٣ " طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية " لجنة واحدة "
 

 

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