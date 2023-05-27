تعليم شمال سيناء يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن اسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وأكد المحافظ، على أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.

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وقدم المحافظ التهنئة للناجحين والي الطلاب المتفوقين، مشيرا الي ان الأوائل كلهم حاصلون على الدرجة النهائية، لافتًا إلي نسبة النجاح هذا العام اعلي من الأعوام السابقة.



وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كل من: فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت علي 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت علي 280 درجة، شهد الشحات بسيوني، وحصلت علي 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادي، وحصلت علي 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل علي 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل علي 280 درجة، مصطفي احمد سليمان، وحصل علي 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت علي 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت علي 280 درجة، عمر يحي توفيق، وحصل علي 280 درجة، نجوي محمد عيد، وحصلت علي 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت علي 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل علي 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت علي 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل علي 280 درجة، ندي محمود سليمان، وحصلت علي 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت علي 280 درجة، جني محمد محمد، وحصلت علي 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت علي 280 درجة، مجاهد حلمي سليمان، وحصل علي 280 درجة.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.



موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.