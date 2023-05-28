وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يزوران شمال سيناء اليوم

يتفقد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد محافظة شمال سيناء وافتتاح عدد من المشروعات التنمية بمدينتي العريش والشيخ زويد.

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط بشمال سيناء

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنه من المقرر أن يصل وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط محافظة شمال سيناء بعد قليل لافتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش وافتتاح مركز اصدار التراخيص للمحال التجارية بمدينة العريش وتفقد المنطقة الحرفية بمدينة العريش.

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ومن المقرر أن تمتد الزيارة إلى غدا الإثنين حيث يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدينة الشيخ زويد وتفقد مشاريع " إعادة بناء واستعادة مكانة " من مدارس وحدة صحية ومراكز شباب.

كما سيتم تفقد معرض المنتجات السيناوية وتفقد مزارع ابو هاني وقرية الظهير بمدينة الشيخ زويد وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد.