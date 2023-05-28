الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يزوران شمال سيناء اليوم

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

يتفقد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد محافظة شمال سيناء وافتتاح عدد من المشروعات التنمية بمدينتي العريش والشيخ زويد.

 

  وزيرا التنمية المحلية والتخطيط بشمال سيناء 

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنه من المقرر أن يصل وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط محافظة شمال سيناء بعد قليل لافتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش وافتتاح مركز اصدار التراخيص للمحال التجارية بمدينة العريش وتفقد المنطقة الحرفية بمدينة العريش.

-إعلانات-

ومن المقرر أن تمتد الزيارة إلى غدا الإثنين حيث يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدينة الشيخ زويد وتفقد مشاريع " إعادة بناء واستعادة مكانة " من مدارس وحدة صحية ومراكز شباب. 

كما سيتم تفقد معرض المنتجات السيناوية وتفقد مزارع ابو هاني وقرية الظهير بمدينة الشيخ زويد وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد. 

تعليم شمال سيناء يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.2%

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناء مدينة الشيخ زويد مدينة العريش وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

مواد متعلقة

الرابط الرسمي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. 6 محافظات تعلن النتيجة حتى الآن.. وهذا موعد ظهورها بباقي المحافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بباقي محافظات الجمهورية

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفو جراف)

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

نقيب المهندسين: نسعى لتوثيق العلاقات النقابية مع الجامعات الروسية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، 4 محافظات تعلن النتيجة حتى الآن..وهذه خطوات التظلم

أخبار مصر اليوم: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة.. وإجراء من التموين لمنع تلاعب التجار بالدعم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

مصدر بالأهلي يكشف موقف علي لطفي من اللحاق بنهائي أفريقيا أمام الوداد

النطق بالحكم على البلوجر لوشا في إعادة محاكمته بتهمة خطف طفل بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

توقف قطارات السكك الحديدية في ألمانيا بسبب سيدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية