ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، ورؤساء الزمالك لم يكونوا أذكياء

أكد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك السابق، والدحيل القطري حاليا، أنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الأبيض.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "عانيت كثيرا من الأخبار غير الصحيحة خلال وجودي في مصر، وخاصة قبل الرحيل عن الزمالك".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال، والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي".

وأضاف ساسي: "لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إليّ، ولو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألوني لكن ذلك لم يمثل ضغطا عليّ".

-إعلانات-

وأتم: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".

وقال فرجاني ساسي: حضرت إلى مصر في إجازة وأشتقت للأجواء هنا، وأشعر بقيمتي داخل القاهرة، خاصة أن أي لاعب داخل مصر يقدم شيئا يحصل على قيمته من الجمهور.



موقف الحاجة سوزان والعقد

وأضاف فرجاني: "موقف الحاجة سوزان والعقد موقف كبير وتأثرت بيه وشعرت بالإحراج وقتها، ولو كان المجلس وقتها استغل الموقف وأحضروا لي العقد كنت وقعت بالتاكيد لأن موقفها كان نبيلا جدا، لكن وقتها لم أكن أعلم أحد من المجلس خاصة أنني قابلت 4 أو 5 رؤساء، ولو كانو أذكياء كنت وقعت في وقتها".

الزمالك، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك، فيتو

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد، حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

الزمالك، فيتو

الزمالك، كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري ولاعب فريق الزمالك السابق، عن ترحيبه بالحل الودي لأزمة مستحقاته المالية مع القلعة البيضاء وتسويه جميع النزاعات المالية مع النادي الأبيض.

وقال فرجاني ساسي: اعتبر نادي الزمالك بيتي وأسعى لتسوية جميع النزاعات المالية مع القلعة البيضاء.

وأكد اللاعب أنه توجه أمس إلى مقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق وإلتقاط الصور التذكارية معاهم.

وأضاف اللاعب، أنه وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وسيتواجد فى تدريبات الفريق، المران الذي سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

واختتم فرجاني ساسي بأنه يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير نادي الزمالك التي واقفت بجانبه خلال الفترة التى تواجد بها داخل صفوف الزمالك.