ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير وعلاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

تحدث فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "عندما رأيت أشرف بن شرقي يذهب مع أفشة والكرة ساقطة تركته، هو أفضل مني دفاعيًا ولو توقعت لكنت ذهبت إلى الكرة قبل أفشة".



ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير

وأكمل: "بن شرقي لم يتدخل وسددها أفشة، وكان هناك توفيق كبير في هذا الهدف، كانت الأمور متعادلة بعد فرصة لزيزو وأخرى للشحات، ولو كان هناك جمهور لكان اللقاء أفضل كثيرًا"

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وأتم: "الهدف كان خطأ من محمود علاء ولكنه خطأ مشترك مع أكثر من لاعب، محمود لاعب ممتاز ولا يبخل بأي جهد ويحترم النادي، تعرض لضغوطات كبيرة ولا يستحق كل ما يحدث معه".



ساسي: علاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أن علاقته بعلي معلول قوية منذ تواجدهما معا في الصفاقسي التونسي.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علاقتي بـ علي معلول قوية منذ تواجدنا في الصفاقسي التونسي والمنتخب أيضًا، نحن عشرة طويلة".

وأكمل: "كنا نجتمع في المنتخب ونضحك سويًا، حتى بعد انتقالي إلى الدحيل نتحدث عن الأهلي والزمالك في معسكر المتتخب".

وأشار: "لم تتأثر علاقتنا أبدًا بسبب أي مباراة قمة".

وأضاف: "أحب المزاح، حركتي مع حراس المرمى بعد ركلات الجزاء عفوية، معلول تحدث معي عنها في معسكر المنتخب وقال لي إن الشناوي شعر بالضيق من هذه الحركة فطلبت منه أن يعتذر له، واعتذرت للشناوي بعد ذلك"

وأتم: "أحب هذه الحركة لأنني معتاد على فعلها في التدريبات".

ساسي

فرجاني ساسي يكشف عن سبب تعمده للحصول على إنذار أمام طلائع الجيش

كشف فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، أنه لا يوجد مشاكل بينه وبيم أحد "خالد الغندور"، خاصة بعد تصريحاته عليه في قناة الزمالك وقت التجديد، مضيفًا أنه تكلم عني كثيرًا وأشاد بي وطبيعي وقت التجديد يكون هناك الكثير من التصريحات والانتقادات.

وأضاف ساسي في تصرحيات خاصة لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في مباراة طلائع الجيش شعرت بآلام في الظهر أثناء دخولي المباراة ولم أشعر بها بدرجة كبيرة إلا بعد 30 دقيقة ولم أستطع اللعب أكثر، وأبلغت طبيب الفريق أنني في حاجة للخروج من المباراة وغير قادر على مواصلة اللعب ولن أحلق بالمباراة التي تليها، وكان لدي إنذاران وأبلغت الطبيب أنني سأحصل على إنذار للحصول على راحة من المباراة القادمة حتى أعود من الإصابة بدون إنذارات".

وتابع: "أبلغت لاعبا من الفريق المنافس سأقوم بالمناوشة أثناء المباراة لكي أحصل على إنذار قبل الخروج من المباراة وبالفعل حصلت على إنذار وخرجت من المباراة ".