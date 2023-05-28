الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير وعلاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

هدف أفشة في نهائي
هدف أفشة في نهائي إفريقيا، فيتو

تحدث فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "عندما رأيت أشرف بن شرقي يذهب مع أفشة والكرة ساقطة تركته، هو أفضل مني دفاعيًا ولو توقعت لكنت ذهبت إلى الكرة قبل أفشة".


ساسي: هدف أفشة في نهائي إفريقيا به توفيق كبير

وأكمل: "بن شرقي لم يتدخل وسددها أفشة، وكان هناك توفيق كبير في هذا الهدف، كانت الأمور متعادلة بعد فرصة لزيزو وأخرى للشحات، ولو كان هناك جمهور لكان اللقاء أفضل كثيرًا"

-إعلانات-

وأتم: "الهدف كان خطأ من محمود علاء ولكنه خطأ مشترك مع أكثر من لاعب، محمود لاعب ممتاز ولا يبخل بأي جهد ويحترم النادي، تعرض لضغوطات كبيرة ولا يستحق كل ما يحدث معه".


ساسي: علاقتي بمعلول لم تتأثر بمباريات القمة

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أن علاقته بعلي معلول قوية منذ تواجدهما معا في الصفاقسي التونسي.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علاقتي بـ علي معلول قوية منذ تواجدنا في الصفاقسي التونسي والمنتخب أيضًا، نحن عشرة طويلة".

وأكمل: "كنا نجتمع في المنتخب ونضحك سويًا، حتى بعد انتقالي إلى الدحيل نتحدث عن الأهلي والزمالك في معسكر المتتخب".

وأشار: "لم تتأثر علاقتنا أبدًا بسبب أي مباراة قمة".

وأضاف: "أحب المزاح، حركتي مع حراس المرمى بعد ركلات الجزاء عفوية، معلول تحدث معي عنها في معسكر المنتخب وقال لي إن الشناوي شعر بالضيق من هذه الحركة فطلبت منه أن يعتذر له، واعتذرت للشناوي بعد ذلك"

وأتم: "أحب هذه الحركة لأنني معتاد على فعلها في التدريبات".

 

ساسي

فرجاني ساسي يكشف عن سبب تعمده للحصول على إنذار أمام طلائع الجيش

كشف فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، أنه لا يوجد مشاكل بينه وبيم أحد "خالد الغندور"، خاصة بعد تصريحاته عليه في قناة الزمالك وقت التجديد، مضيفًا أنه تكلم عني كثيرًا وأشاد بي وطبيعي وقت التجديد يكون هناك الكثير من التصريحات والانتقادات.

وأضاف ساسي في تصرحيات خاصة لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في مباراة طلائع الجيش شعرت بآلام في الظهر أثناء دخولي المباراة ولم أشعر بها بدرجة كبيرة إلا بعد 30 دقيقة ولم أستطع اللعب أكثر، وأبلغت طبيب الفريق أنني في حاجة للخروج من المباراة وغير قادر على مواصلة اللعب ولن أحلق بالمباراة التي تليها، وكان لدي إنذاران وأبلغت الطبيب أنني سأحصل على إنذار للحصول على راحة من المباراة القادمة حتى أعود من الإصابة بدون إنذارات".

وتابع: "أبلغت  لاعبا من  الفريق المنافس سأقوم  بالمناوشة أثناء المباراة لكي  أحصل على إنذار قبل الخروج من المباراة وبالفعل حصلت على إنذار وخرجت من المباراة ".

فرجاني ساسي: عانيت من غياب التأقلم مع الدحيل وانضمامي إلى الغرافة "وارد"

فرجاني ساسي يتحدث عن انتقاله إلى الأهلي وتفضيل اتحاد الكرة للأحمر

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرجاني ساسي أفشة الزمالك دوري أبطال أفريقيا الأهلي معلول

مواد متعلقة

فرجاني ساسي: عانيت من غياب التأقلم مع الدحيل وانضمامي إلى الغرافة "وارد"

فرجاني ساسي يتحدث عن انتقاله إلى الأهلي وتفضيل اتحاد الكرة للأحمر

فرجاني ساسي يكشف سر زيارته لمصر، وموقفه من الحل الودي مع الزمالك بشأن أزمة المستحقات ويوجه رسالة للجماهير

أفشة ينهي صيام 3 أشهر عن التهديف ويحرز هدفا في مرمى الطلائع

الأكثر قراءة

حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشرة الأخبار، انفجار إطار طائرة بمطار جدة، انتهاء موجة الطقس السيئ، الشناوي جاهز لنهائي أفريقيا

توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان في ثاني أيام انطلاق الامتحانات

أسعار الحديد اليوم 28 - 5 - 2023 في الأسواق المحلية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

البرلمان يناقش اليوم ضرائب ورسوما جديدة، تعرف على التفاصيل

اليوم، استئناف دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة

للمهندسين، مزايا وتغطيات وثيقة التأمين ضد المسئولية ومخاطر المهنة

Advertisements

منوعات

المزيد

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

توقف قطارات السكك الحديدية في ألمانيا بسبب سيدة

هل تعرف ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان؟!

ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية