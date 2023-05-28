حجازي: الاتحاد سيفوز بجميع البطولات الموسم المقبل

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عاما، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

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وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقا قويا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذي مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".



وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير علي".

الدوري السعودي، حقق طارق حامد نجم منتخب مصر بطولة الدوري السعودي الممتاز للموسم الحالي مع فريقه اتحاد جدة.

وفاز فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.



طارق حامد لاعب اتحاد جدة

ويعد هذا هو اللقب الثالث لطارق حامد في بطولة الدوري للعام الثالث على التوالي، والرابع له خلال مسيرته بشكل عام.

وسبق وفاز طارق حامد بـ 3 نسخ للدوري مع الزمالك، في مواسم، 2014 /2015، 2020 /2021، و2021 / 2022، قبل أن يتوج اليوم ببطولة الدوري مع اتحاد جدة لموسم 2022/ 2023.



أهداف مباراة اتحاد جدة والفيحاء

وجاء الهدف مبكرًا لاتحاد جدة عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

واستحوذ فريق اتحاد جدة على الكرة في الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص المحققة على مرمى الفيحاء.

وفي الدقيقة 27 حرم ستانكوفيتش رومارينيو من تسجيل ثاني أهداف العميد، ليكتفى الاتحاد بهدف بالشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة على يمين حارس الفيحاء.

وفي الدقيقة 85 أحرز نادي اتحاد جدة عن طريق رومارينيو الذي انفرد بالمرمى ووضعها أرضية على يسار الحارس.

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق الرسمي، الذي سيواجه الفيحاء في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء، كالتالي:



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان.

خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: هيلدر كوستا، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:"مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، محمد الصيعري، هارون كمارا، عمر هوساوي، مروان الصحفي، حمدان الشمراني، عبدالله الجدعاني".

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".



وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".