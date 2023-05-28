الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

التموين تكشف حقيقة تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية

القمح، فيتو
القمح، فيتو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة ما ذكرته وكالة "رويترز" عن تأجيل مصر دفع صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية.


استهلاك مصر من القمح

وقال “عشماوي” خلال تصريحات تليفزيونية: "نستهلك 22 مليون طن من الأقماح ونسبة الاكتفاء المحلي تصل إلى 48%، وعملية الاستيراد تتم من خلال هيئة السلع التموينية عبر مناقصات وخطاب ضمان من الشركة الموردة".

 
احتياطي استراتيجي من القمح

ولفت: "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى لـ6 أشهر، ولدينا موسم جيد من محصول القمح المحلي هذا العام، وتم طرح أكثر من 750 ألف طن قمح علي المطاحن الخاصة".

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توفير أموال استيراد القمح

وأكد: "لدينا أكثر من مصدر لتوفير التمويل اللازم لاستيراد القمح، وما ذكرته رويترز غير منضبط ونحن ملتزمين مع موردي الأقماح وكل الشحنات اللى اتفق عليها من ديسمبر الماضي تم توريدها أو يتم توريدها، ومنذ نوفمبر الماضي تم استيراد 5 مليون طن قمح".

وزير المالية يرد على تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص الدولار

التموين: 10 كيلو ردة حافزا إضافيا للمزارعين عند توريد إردب القمح

في وقت سابق، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حقيقة ما ذكرته وكالة رويترز عن تأجيل مصر دفع صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية.


مراجعة صفقات القمح مع وزير التموين

وأكد وزير المالية خلال تصريحات تليفزيونية: "صفقات القمح يتم تنفيذها من خلال وزارة التموين، وسأراجع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تطورات ملف الصفقات".


تسهيلات صفقات استيراد القمح 

وأضاف: "احنا أكبر مشترين للقمح وتسهيلات صفقات استيراد القمح بتوصل لــ6 شهور، وفي ظل الظروف الحالية عدالة التوزيع بتقول أن على قدر ما نقدر نعيد هيكل التوزيع وبحاول أجيب إيرادات لدعم الفئات المستحقة للدعم، وبنحاول ندعم الناس من أجل مجابهة التضخم".


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