أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

لاعب كمال الأجسام علي الشرقاوي، أثارت حكاية لاعب كمال الأجسام على الشرقاوي أحزان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على الواقع الرياضي في مصر، حيث عبر النشطاء عن تعاطفهم مع علي الشرقاوي، بطل كمال الأجسام، الذي يجمع القمامة لتعينه على إكمال مشواره الرياضي.

الحكاية الكاملة لمعاناة لاعب كمال الأجسام علي الشرقاوي

حكاية لاعب كمال الأجسام علي الشرقاوي، الذي أراد مواصلة تدريباته في كمال الأجسام، ولم تمنعه عدم قدرته المادية من التخلي عن حلمه، بمواصلة تدريباته الرياضية، التي تكلفه الكثير من الأموال، فقرر أن يعين نفسه فعمل في القمامة.

تصدرت قصة كفاح لاعب كمال الأجسام علي الشرقاوي، تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وشغل بال المصريين فأخذوا في البحث عنه من خلال مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"

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بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي في مهمة البحث عن القمامة، فيتو



يبدأ لاعب كمال الأجسام علي شرقاوي يومه مبكرًا، أي منذ الفجر، يخرج من بيته ويبدأ في جمع زجاجات البلاستيك، والأوراق وغيرها من أكوام القمامة، ليتمكن من بيعها، ويتمكن من ثمنها أن يصرف الأموال المطلوبة لتحقيق حلمه، حتى تمكن من الفوز ببطولة الجمهورية في كمال الأجسام عام2019، وفاز بكأس مصر 2022، لكن حلمه بتمثيل مصر على المستوى العالمي لايزال يداعبه، فالهدف عالٍ، لكنه يستحق المعاناة.

حكاية كفاح ومعاناة علي الشرقاوي تثير تفاعلًا واسعًا

جذبت حكاية كفاح علي الشرقاوي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا معها بشكل واسع فأخذوا في سردها وتناقل قصة كفاح بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي، حيث قالت هدى أبو المكارم: "بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي أثناء عمله لتوفير نفقات تدريبه.. أحد النماذج الناجحة التي تحتاج الى الرعاية والاهتمام قبل ان يجد طريقه للخروج من مصر واللعب لإحدى الدول.. علي الشرقاوي احد الشباب الطموحين المجتهدين الذي يبحث عن فرصة نجاح وتفوق في مجال يحبه.. هو من منطقة الجلاء بمدينة طنطا.. بينزل كل يوم من بيته الفجر في عز البرد القارص سعيًا علي رزقه واكل عيشه، يعمل علي جمع الكراتين والزجاجات الفارغة ورغم كل هذا العناء استطاع بعزيمته ومجهوده وإصراره أن يحصد المركز الاول في مسابقة كمال الاجسام علي محافظة الغربية بالإضافة إلي حصوله علي بطولة الجمهورية لكمال الأجسام"

بطل كمال الأجسان علي الشرقوي يجمع القمامة، فيتو

علي الشرقاوي يكافح يوميًا للبحث في أكوام القمامة

وعلقت سلوي حافظ على حكاية علي الشرقاوي المؤثرة فقالت: "بطل كمال الأجسام المصري علي الشرقاوي يكافح يوميًا للبحث عن الأوراق في أكوام القمامة التي تشكل مصدر رزقه الوحيد، فبعد وفاة والده "تحمل الشرقاوي مسؤولية البحث عن رزق أهل بيته وبالرغم من كل شيء فهو منتظم في التدريب ويواصل طريق النجاح، وفق مدربه التي يتابعه بشكل خاص واستطاع الشرقاوي الفوز ببطولة الجمهورية 2019، وكأس مصر 2022، وهو يحلم بتمثيل بلده على المستوى العالمي، قد تحتاج لدعم نفسك ما لم يدعمك أحد.. بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي أثناء عمله لتوفير نفقة تدريبه"

علي الشرقاوي بطل كمال الأجسام، فيتو



أما رشا عزت الجزار فعبرت عن حزنها قائلة: "الشاب المجدع دا اسمه #علي_الشرقاوي بطل كمال اجسام، وحاصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية، الشاب من طنطا، بيشتغل في جمع القمامة علشان يلاقي يصرف على نفسه ويقدر يكمل مشوارة ورحلته مع كمال الاجسام.. علي الشرقاوي بكل المقايس بطل"

معاناة علي الشرقاوي وهروب أحمد بغدودة تثير الجدل

وقال أبو حسام عن معاناة علي الشرقاوي وهروب أحمد بغدودة: "من استرخصوا معاناة أحمد بغدودة، اعتقد ان علي الشرقاوي من وجهة نظر الحنجوريين وطني لانه كمل في جمع القمامة ولم يذهب إلى بلد آخرى تقدر موهبته وترعاه وتتبناه، وبنفس المقياس المفروض بقي أحمد بغدودة بطل المصارعة الهارب كما وصفتموه... يرجع يشتغل مع الشرقاوي علشان يبقي مخلص"

علي الشرقاوي يبحث عن العلب البلاستيك والكانز في القمامة، فيتو



وعبر طارق السيد عن حزنه على معاناة علي الشرقاوي: "البطل دا محدش التفت له ولا في مسؤول اتحرك لتقديم الدعم الازم له، لكن اول ما يطلع بره ويبقي ترند، في الاول هيطلقوا عليه الهارب، وبعدها هتنهال عليه العروض، علي الشرقاوي البطل الحاصل على 4 جوائز في كمال الاجسام، البطل اللي بيبدأ يومه من 4 فجرًا سعيًا بالعربية الكارو في جمع علب الكانز والزجاجات البلاستيك لينفق على الجيم أكله وتدريباته وفيتاميناته ولدفع ثمن الاشتراك في البطولات.. ويا اخي من وقتها مفيش مسؤول تحرك تجاهه"

علي الشرقاوي يجمع القمامة ليصبح لاعب أوليمبي

وقالت نهلة عبد الله: "الشغل مش عيب، وعمره ما كان ولا هيكون عيب وصور الشرقاوي دي تاج على رأسه يفتخر بيه، واحنا نفتخر بيه ومعاه لانه بيسعي بشرف وكل جامع للقمامة فوق رأسنا من فوق... لكن للاسف ايديهم مش بتطول... الشغل مش عيب بس اللي وصلت له اوضاع الرياضة وحال ناسها وشبابها هو اللي عيب"

الشغل مش عيب.. على الشرقاوي بطل كمال الأجسام، فيتو



أما علي الجوهري فعلق قائلًا: "فى لاعب أولمبي قعد وبيلم خرده ده ‏ البطل ‎علي الشرقاوي.... بطل الجمهورية في كمال الأجسام. رفض الهرب من مصر والاحتراف في أوروبا زي ‎أحمد بغدوده وما شاء الله عليه بقي شغال في جمع القمامة دلوقتي!"

بطل الجمهورية في كمال الأجسام يرفض الهروب لأوروبا

وقال عمرو الدردير: "علي الشرقاوي. بطل الجمهورية في كمال الأجسام. رفض الهرب من مصر والاحتراف في أوروبا"

وعبر عطا مصطفى على حزنه فقال: "يا خساره... علي الشرقاوي ملوش حد يدفعله تمن التذكره من لفرنسا.. ربنا يعينه علي كام باله الخرده ويقدر يجمع المطلوب"

علي الشرقاوي يفوز بأربع جوائز، فيتو



أما علي عامر فتساءل عن دور وزارة الرياضة قائلًا: " فين وزير الشباب البطل بيحتاج ٢مليون دولار.. بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي أثناء عمله لتوفير نفقة تدريبه"

علي الشرقاوي حاصل على أربع جوائز لكمال الأجسام

وقال محمود فؤاد عن معاناة بطل كمال الأجسام علي الشرقاوي: "علي الشرقاوي اللي واخد ٤ #جوايز في كمال الاجسام.. بيبدء يومه من ٤ فجرا علي عربيه كارو لجمع علب الكانز والزجاجات البلاستيك لينفق علي الجيم والتدريب والاكل والاشتراك في البطولات... في ايه يا جماعه هي الشباب بقت مكروهه في البلد ليه.اول امبارح جورجي وامبارح بغدوده والنهارده علي. ياريت الساده المسؤولين عن الرياضه يبصوا علي المواهب او اعتبروهم ذي اكينولا بتاع المليون دولار وياخذوا نص الف جنيه شجعوا الموهوبين واحفظوا كرامتهم !حافظوا علي القوه الناعمه."

البطل علي الشرقاوي يؤدي تدريباته، فيتو

تكلفة باهظة للاعب كمال الأجسام للاشتراك في المسابقات

يذكر خبراء في كمال الأجسام أن رياضة كمال الأجسام من الرياضات التي تتطلب نمط حياة مكلف للغاية، حيث يحتاج اللاعب لنظام غذائي مكلف، وأيضًا سفره للخارج للمشاركات في البطولات والمسابقات يحتاج إلى تكلفة كبيرة.

علي الشرقاوي يجمع القمامة لتعينه على تدريباته، فيتو



وأوضح أن النظام الغذائي للاعبي كمال الأجسام مكلف جدًا، خاصة للمحترفين، الذين يشاركوا في المسابقات بشكل مستمر، فميزانية طعام لاعب كمال الأجسام تحتاج إلى ما لا يقل عن 8 آلاف جنيه في الشهر.

أما تجهيز لاعب هاوٍ في مجال كمال الأجسام فتتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف جنيه في الموسم الواحد، والذي يتراوح من من 5 إلى 7 أشهر، وذلك بدون تكلفة السفر للمسابقات، أو المكملات تزيد التكاليف 50 ألف جنيه تقريبًا، كما تزيد تكلفة السفر بحوالي 50 ألف جنيه أخرى، أي أن التجهيز الكامل للاعب هاوٍ لا تقل عن 200 ألف جنيه لمدة 5 أشهر.

وعن مصادر تمويل اللاعبين في بطولات كمال الأجسام فتكون على نفقاتهم الشخصية، بسبب عدم وجود رعاة يمكنهم تحمل نفقات لاعبي كمال الأجسام.