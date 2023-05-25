بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أحمد فؤاد بغدودة، وجه إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى وبطل الرمح، رسالة هامة بعد ساعات من هروب لاعب منتخب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية بتونس.

وقال إيهاب عبد الرحمن من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لكل شخص قرر ترك لحاف الأسرة لمجرد أن أحدهم فرش له بساط من حرير.. فمن أول المشوار واجهتنا الكثير من الصعوبات لا يمكن أن يتخيلها أحد وأغلبها كانت تحديات مادية.

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وأضاف: "كنت دائمًا أمام خيار من اثنين لا ثالث لهما إما الاستمرار أو الاستمرار، ومع الوقت ازدادت الإمكانات والتكريمات المعنوية قبل المادية.

وتابع: “نتيجة تطور الإنجاز حتى أصبحت تلك التحديات ماضي أتذكر أحداثه وأنا ممتن لكل لحظة عشتها به، من فينا يستطيع تغير عائلته حتى يستطيع تغيير وطنه، فالعائلة والوطن واحد، فكل الشكر والتقدير والاعتزاز لمن وقفوا بجانبي من بداية المشوار”.

دش ساخن لرئيس اتحاد المصارعة

وتواجد اللواء عصام نوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة في مقر وزارة الشباب والرياضة، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية بتونس.

وعلمت “فيتو”، أن رئيس اتحاد المصارعة تلقى لوم شديد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة في واقعة هروب اللاعب، وأن المبررات التي عددها رئيس الاتحاد لم تشفع له.

واتهم مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رئيس اتحاد المصارعة بالتسبب في هروب اللاعب من معسكر المنتخب في تونس، وأن التساهل في الإجراءات الإدارية وأهمها سحب جوازات السفر من اللاعبين كان سببا رئيسيا في حدوث الواقعة.

اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد

ويعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، اجتماع طارئ السبت المقبل بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة أزمة هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة.

وعلمت “فيتو”، أن عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارعة ألقوا اللوم على رئيس الاتحاد واتهموه في حدوث الأزمة بعد ترك جوازات السفر بحوزة اللاعبين خلال تواجدهم في تونس.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة نقاشات ساخنة بين الأعضاء بسبب ما حدث في البطولة الأفريقية الأخيرة بتونس.

هروب لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس

وشهد الوسط الرياضي أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب المصارعة، من بعثة الفراعنة خلال تواجدها في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وتفاجأ مسؤولو بعثة منتخب المصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد، ليحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

لاعب المصارعة الهارب يظهر في فرنسا

وعلمت “فيتو” أن اللاعب الهارب ظهر في باريس يوم الأحد الماضي، وأن مسؤولي اتحاد المصارعة تلقوا تأكيدات من السفارة المصرية في تونس، أن اللاعب الهارب توجه إلى فرنسا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

خطأ جسيم من رئيس الاتحاد

وعلمت "فيتو"، أن عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة لم يقم بالإجراء المعتاد وهو أخذ جوازات سفر اللاعبين فور وصولهم مطار تونس، وظلت الجوازات في حوزة اللاعبين وهو ما سهل هروب اللاعب.

ومن المقرر أن يفتح الاتحاد المصري تحقيقا جديدًا في واقعة هروب اللاعب، خاصة وأنه ضمن مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة.

وشارك أحمد فؤاد بغدودة في منافسات وزن 63 كجم بالبطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

تعليق رئيس الاتحاد على هروب لاعب المصارعة

علق اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة على واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من تونس، قائلا: " الحدث ليس بالقليل، ولكن نحن نضخم من حدث هروب اللاعب، فهناك قوانين دولية تحكم التصرفات والبطولات وتتحكم فينا وفى انتقالات لاعبين من دولة لأخرى، ولا تستطيع دولة أن توقفها إلا إذا تدخل الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة كما فعل وزير الرياضة منذ يومين وطلب منهما بأنه يجب النظر فى القوانين المنظمة لذلك".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم":" إن قضية هروب اللاعبين لا تقتصر فقط على لاعبي المصارعة، وهناك ألعاب مثل الجودو وغيرها يهرب منها اللاعبون لدول أخرى".

وأوضح: " منذ وصول بعثة المصارعة من تونس والجميع يتحدث عن قضية هروب اللاعبولم يتحدث أحد عن الإنجازات التي حققها اتحاد المصارعة، فهل أحد يعلم بأن اتحاد المصارعة حقق 68 ميدالية منهم 44 ميدالية دهب و18 فضة والباقي برونز والجميع يسأل مين كان وراء هروب اللاعب".

السماسرة وراء هروب لاعب المصارعة

ولفت: " قمت بإبلاغ الجهات الرقابية منذ وقت طويل للكشف عمن يقومون بإغراء اللاعبين والتعاقد معهم لصالح دول أخرى، ولكن هذه الجهات لم تتوصل لشيء لأنه من الصعب تتبعهم، ولكننا نعرف من وراء ذلك، ولكننا لا نملك الدلائل، وواقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة ليست الأولى وسبق وأن هرب قبل ذلك، وقمت بإبلاغ الجهات الرقابية أول أمس عن واقعة هروب اللاعب بغدودة، وبالاسم وبدأت بالفعل الجهات الرقابية البحث عنهم وهؤلاء مجموعة من السماسرة".

الجهات الرقابية تحقق في واقعة هروب بغدودة

وأكد: " تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أحد المسؤولين باحدى الجهات الرقابية منذ إعلان هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وذكرت له اسم من يقود مجموعة لتهريب اللاعبين وهو يتواجد في فرنسا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على ذلك".