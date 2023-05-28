قصة تولي سليم الثاني حكم الدولة العثمانية بعد وفاة سليمان القانوني

السلطان سليم الثاني، في مثل هذا اليوم من عام 1524، ولد السلطان سليم الثاني، ابن السلطان سليمان القانوني، وحفيد سليم الأول، أكثر سلاطين العثمانيين توحشا ودموية.

عن سليم الثاني

السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني، ولد في 28 مايو 1524، وهو السلطان العثماني الحادي عشر والابن الثاني للسلطان سليمان القانوني من جاريته خرم بعد الأمير محمد.

يعتقد أن النشاط المبكر لوالدته خُرَّم سلطان، الزوجة الثانية والأثيرة للقانوني، كان وراء وصول سليم إلى عرش السلطنة؛ حيث تُتهم بالتورط في إسقاط الصدر الأعظم إبراهيم باشا الموالي لولي العهد الشرعي مصطفى وحياكة المؤامرات التي أدت إلى إعدام الأخير، فيما خلت الساحة العثمانية لسليم إثر وفاة شقيقه الأكبر محمد والأصغر جهانكير، وإعدام شقيقه الذي تمرد على تعيينه وليًا للعهد بايزيد.

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كيف تولى سليم الأول الحكم في الدولة العثمانية

قام الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي بإخفاء موت الخليفة القانوني خوفًا من ثورة الانكشارية حتى تسلم سليم الثاني الحكم، حيث كان ضعيفًا غير متصف بما يؤهله للحفاظ على فتوحات أبيه وضبط الداخلية، ما يحافظ على مكاسب الإنكشارية.

بدأ سليم الثاني سلطنته، بالتوجه فورا إلى إسطنبول، حيث جلس على العرش العثماني، بعدها توجه إلى الجبهة النمساوية، فقابل الجيش العثماني العائد من انتصاره على النمساويين يتقدمه نعش العاهل التاريخي السلطان سليمان القانوني.

سلم الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي سليم الثاني السلطنة، وفي صحراء سيرم خارج بلغراد، بايع الجيش العثماني وريث العرش.

يذكر أن سليمان القانوني الذي توفي بعد حصار مدينة «سيكتوار» بالمجر في السابع من سبتمبر عام 1566، قد أوصى بدفن جثمانه في إسطنبول ولتحقيق وصيته، تم استخراج أعضائه الداخلية بما فيها القلب ودفنها في سيكتوار، وتحنيط جثمانه ليتحمل الطريق إلى إسطنبول حيث دفن هناك، ثم قام السلطان «سليم الثاني» ببناء ضريح ومجمع للتعليم الديني في المكان الذي دفنت فيه أعضاء والده.

فوض سليم الثاني العديد من سلطاته لوزرائه، وعندما امتنع عن إعطاء العطايا للجنود أظهروا العصيان وعدم إطاعتهم لأوامر قادتهم فاضطر إلى العطاء من جديد، ويرى البعض أنه لولا هيبة الدولة في السابق وقوة وزيره محمد باشا الصقلي الذي غدا يدير البلاد من خلف الكواليس لسقطت الدولة.

أسباب وفاة سليم الثاني

يشير المؤرخون الغربيون إلى أن وفاة السلطان سليم الثاني تعود إلى إفراطه في تناول الخمر لم يذكر لدى المؤرخين المسلمين والأتراك هذا الأمر وإنما يذكر المؤرخون المسلمون أنه قضى نحبه بعد انزلاق قدمه أثناء استحمامه في قصر طوب قابي، إذ توفي بعد ذلك بأيام يوم 15 ديسمبر 1574 متأثرًا بنزيف دماغي.

يعد سليم الثاني أول سلطان عثماني يولد في إسطنبول، وكذلك أول من يموت فيها منهم، كما أنه أول سلطان قعد عن قيادة الحملات، إذ رغم تلقيه تعليمًا رفيعًا إلا أنه ترك أمور الدولة إلى صهره ووزيره الأول الصدر الأعظم سوكولو محمد باشا، ومع هذا وقف سليم بذكاء ضد الكثير من قرارات وزيره الأول كما عارض بعضها.

ورغم ارتباط المشروبات بشخصيته، وإطلاق اسم «سليم السكيّر» عليه في رواية الغرب، فإن السلطان سليم الثاني حظي بمميزات، مثل تواضعه وإدراكه لمصلحة الدولة، و«شاعريته المشهورة».