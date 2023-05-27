تجميل وزراعة منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بزراعة عدد من الأشجار في منطقة المحطة الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها.

تطوير منطقة المحطة الجديدة

حيث يأتي ذلك استكمالًا لأعمال تطوير وتجميل المنطقة الأقدم بمحافظة الإسماعيلية وهي منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير وتجميل تلك المنطقة من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة منعًا لمعاناة الأهالي.



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جانب من زراعة الاشجار، فيتو

ومن جهة أخرى كانت قد أعلنت مديرية الطرق والنقل، عن استمرار أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة، وتشمل تلك الأعمال شوارع ممفيس والكرنك وسيتي ومصر وسعد زغلول، من خلال إنشاء الأرصفة ونقل المرافق وفرد طبقة الأساس، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى والبالغ أطوال أعمال التطوير فيها ٨ كيلومترات وتشمل أيضًا تطوير جميع الحارات الطولية والعرضية في المربع من شارع الثلاثيني حتى وابور النور، ومن السكة الحديد حتى محمد علي.

جانب من زراعة الاشجار، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، على أن محافظ الإسماعيلية يتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وقد أعطى توجيهاته بتطوير الأجزاء الغير مستوية والمتهالكة بشارع محمد على أيضًا والتي سوف يتم تطويرها من شارع سوريا وحتى بوابة الجلاء.

رصد ميزانية ضخمة

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برصد ميزانية ضخمة لأعمال التطوير بمِنطقة المحطة الجديدة، لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة.

جانب من زراعة الاشجار، فيتو

تأسيس جميع الحارات

بالاضافة إلى تأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتوسعة ونقل المرافق بشوارع المحطة الجديدة.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت أعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتُستكمل تِباعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، خلال الخطة الاستثمارية الحالية؛ لرفع كفاءة ورصف الطرق وعلاج مشكلات الصرف المزمنة بالمنطقة باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من ٢٥ عام.



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