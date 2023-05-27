السبت 27 مايو 2023
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محافظات

مصرع شخص جراء إصابته بصعق كهربائي في الإسماعيلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه جراء إصابته بصعق كهربائي، بشركة الكهرباء الواقعة في منطقة البركة دائرة مركز الإسماعيلية.   

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إخطار بمصرع شخص 

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا من فرع الهيئة العامة للإسعاف في الإسماعيلية، يفيد بوفاة شخص جراء إصابته بصعق كهربائي، بأحد الأماكن التابعة لشركة الكهرباء في منطقة البركة.  

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انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.   

 

نقل الجثمان إلى المشرحة  

 

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات.   

 

وقالت مصادر طبية في مستشفى الحميات إن الجثمان وصل إلى المستشفى وهو متوفي، وتبين أن المتوفي يدعي حمادة محمد شفيق، يبلغ من العمر 37 عاما من مدينة أبو صوير. 
 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"،المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.  

 

تحذير هام للمواطنين 

مناشدا المواطنين عدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة خاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 

 

 

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