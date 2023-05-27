السبت 27 مايو 2023
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محافظات

بدء أعمال فرد طبقة الأسفلت بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية (صور)

بدء أعمال فرد طبقة
بدء أعمال فرد طبقة الأسفلت بالمحطة الجديدة، فيتو

بدأت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال فرد طبقة الأسفلت بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك بالمربع الواقع بين شارع داوود حمدان، وشارع وابور النور.  

سيارة تصطدم بكشك وتصيب حارسه في الإسماعيلية (صور)

تجميل وزراعة منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

توجيهات بإنهاء المرحلة الأولى قبل عيد الأضحى 

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الأعمال، ودفع عجلة العمل بالمحطة الجديدة للانتهاء من كل أعمال تطوير المحطة الجديدة "المرحلة الأولى" قبل عيد الأضحى المبارك.  

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جانب من أعمال الرصف، فيتو

مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية 

جدير بالذكر أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحي، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها. 

جانب من أعمال الرصف، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.  

 

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها. 

جانب من أعمال الرصف، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي 

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، على أن محافظ الإسماعيلية يتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وقد أعطى توجيهاته بتطوير الأجزاء الغير مستوية والمتهالكة بشارع محمد على أيضًا والتي سوف يتم تطويرها من شارع سوريا وحتى بوابة الجلاء. 

 

رصد ميزانية ضخمة 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برصد ميزانية ضخمة لأعمال التطوير بمِنطقة المحطة الجديدة، لتشمل أعمال التطوير تغيير خطوط الصرف الصحي وغرف تفتيش المنازل لجميع الحارات بالمحطة الجديدة.  

جانب من أعمال الرصف، فيتو

تأسيس جميع الحارات 

بالإضافة إلى تأسيس جميع الحارات وتشطيب السطح الخارجي للحارات باستخدام البلاط الأنترلوك بعد تطوير أعمال الصرف الصحي وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتوسعة ونقل المرافق بشوارع المحطة الجديدة. 

 

وكانت مديرية الطرق والنقل قد بدأت أعمالها في عدد من شوارع المحطة الجديدة طبقًا لخطة موضوعة لذلك، وتُستكمل تِباعًا. 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، خلال الخطة الاستثمارية الحالية؛ لرفع كفاءة ورصف الطرق وعلاج مشكلات الصرف المزمنة بالمنطقة باعتبارها من المناطق التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من 25 عاما.
 

 

 

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