الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

هداف الدوري الألماني 2023 بعد الجولة الأخيرة

هداف الدوري الألماني
هداف الدوري الألماني 2023، فيتو

هداف الدوري الألماني 2023، توج كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزج، بالتساوي مع نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن بجائزة هداف الدوري الألماني 2022-2023.

وحصد كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروج  لقب هداف الدوري الألماني 2023 برصيد 16 هدفا.

 

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023

 

1- كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج 16 هدفا 
1- نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن 16 هدفا
2- راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت 15 هدفا
2- فينتشينزو جريفو لاعب فرايبورج 15 هدفا
3- سيرج جنابري لاعب  بايرن ميونيخ 14 هدفا
4- ماركوس تورام لاعب  بوروسيا مونشنغلادباخ 13 هدفا
5- جوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ 12 هدفا
5- اندريج كراماريتش لاعب هوفنهايم 12 هدفا
5- مارفين دوسكتش  لاعب فيردر بريمن 12 هدفا
5- جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ 12 هدفا
6- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت 11 هدفا
ماريوس بولتر شالكه 04 11
دودي لوكيباكيو هيرتا برلين 11
شيرالدو بيكر يونيون برلين 11

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نتائج الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني 


-كولن يخسر أمام بايرن ميونخ 2/1

-دورتموند يتعادل أمام ماينز 2/2

-لايبزيج يفوز علي شالكه 2/4

-يونيون برلين يفوز علي فيردربريمن 0/1

-بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز علي أوجسبورج 0/2

-إينتراخت فرانكفورت يفوز علي فرايبورج 2/1

-بوخوم يفوز علي ليفركوزن 0/3

-فولفسبورج يخسر أمام هيرتا برلين 2/1

-شتوتجارت يتعادل أمام هوفنهايم 1/1 

ترتيب الدوري الألماني 2023

1- بايرن ميونيخ 71 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 71 نقطة
3- لايبزيج 66 نقطة
4- يونيون برلين 62 نقطة
5- فرايبورج 59 نقطة
6- باير ليفركوزن 50 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 50 نقطة
8- فولفسبورج 49 نقطة
9- ماينز  46 نقطة
10- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة
11- كولن 42 نقطة
12 هوفنهايم 36 نقطة
13- فيردر بريمن 36 نقطة
14- بوخوم 35 نقطة
15- أوجسبورج 34 نقطة
16- شتوتجارت 33 نقطة
17- شالكه  31 نقطة
18- هيرتا برلين 29 نقطة
 

بداية  الدوري الألماني
 

تأسس بطولة الدوري الألماني  عام 1900 عندما  قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تنظيم أول بطولة رسمية في البلاد وقد حدث ذلك بالفعل في عام 1903 حينها  تم إنشاء أول دوري رسمي في ألمانيا وفكرته جمع ابطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا ليتنافسون في ما بينهم بنظام خروج المغلوب.

واستضافت مدينة هامبورج في الموسم الأول المباراة النهائية التي جمعت ناديي "دي اف سي براج "و "فاو اف بي لايبزيج "وانتهت بفوز لايبزيج  بنتيجة 7–2 ليتوج بعد ذلك باللقب.

تأسيس البوندسليجا 
 

تعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري.

وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول وكانت أول مباراة في البوندسليجا بين فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند وفاز الأول بنتيجة 3–2 وأول هدف تم تسجيله في البوندسليجا.

 


الأكثر فوز بالدوري الألماني تاريخيا 


1-بايرن ميونخ 33 مرة

2-نورنبرج 9 مرات

3-بوروسيا دورتموند 8 مرات

4-شالكه 7 مرات

5-هامبورج 6 مرات

6-شتوتجارت، مونشنجلادباخ 5 مرات

 


 

 

أبطال البوندسليجا في القرن الحالي 


1999–00:  بايرن ميونخ
2000–01:  بايرن ميونخ
2001–02:  بوروسيا دورتموند
2002–03:  بايرن ميونخ

2003–04:  فيردر بريمن
2004–05:  بايرن ميونخ
2005–06:  بايرن ميونخ
2006–07:  شتوتغارت
2007–08: Logo  بايرن ميونخ
2008–09:  فولفسبورغ
2009–10:  بايرن ميونخ
2010–11: بوروسيا دورتموند
2011–12:  بوروسيا دورتموند
ومنذ موسم 2012/2013 حتي موسم 2021 / 2022 فاز بايرن ميونخ بجميع ألقاب البوندسليجا

2012–13:  بايرن ميونخ
2013–14: بايرن ميونخ
2014–15:  بايرن ميونخ
2015–16:  بايرن ميونخ
2016–17:  بايرن ميونخ
2017–18:  بايرن ميونخ
2018–19: بايرن ميونخ
2019–20:  بايرن ميونخ
2020–21:  بايرن ميونخ
2021–22: بايرن ميونخ

الموسم الحالي: بايرن ميونخ 

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