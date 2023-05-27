الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

حالة الطقس غدا، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار العواصف الترابية حتي غدا الأحد.

تحذير لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه جابر القرموطي بقناة "سي بي سي": ينصح مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.

تحذير سرعات الرياح غدا

وتابعت:"مع وجود سرعات عالية للرياح يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة".



مناطق سقوط الأمطار الرعدية والسيول

وأكدت: هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية علي شمال وجنوب الصعيد، وتصل الي حد السيول علي سلاسل جنوب البحر الأحمر وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية علي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وتصل إلى مدن القناة.



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درجة الحرارة غدا علي القاهرةر الكبرى

ولفتت: إلي أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة العظمى علي القاهرة الكبرى الي 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

في تصريحات أخرى، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والسواحل تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب أن اليوم السبت هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وتابعت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى نهاية الأسبوع، لافتة الى أن إلى من المتوقع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 36

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 36

بنها: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18 والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42