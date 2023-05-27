موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة غينيا

منتخب مصر، حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2023”.

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

وتقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الوطني إلى المغرب مساء يوم 11 يونيو المقبل، على متن طائرة خاصة تقل الفريق إلى مدينة مراكش المغربية التي تستضيف مباراة الفراعنة أمام غينيا، على أن تغادر الطائرة الأراضي المغربية عقب انتهاء المباراة مباشرة في طريق العودة إلى القاهرة، حتى يبدأ المنتخب الوطني الإستعدادا لمباراته الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو باستاد القاهرة.

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منتخب مصر الوطني يستعد لمواجهة غينيا، فيتو

موعد إعلان قائمة المحليين لمعسكر يونيو

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين 5 يونيو المقبل، لإعلان قائمة اللاعبين المحليين، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"

وأختار فيتوريا هذا الموعد لإعلان قائمة اللاعبين المحليين، كونه يأتي بعد إنتهاء مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام الأحد 4 يونيو باستاد القاهرة، خاصة أن معسكر الفراعنة سينطلق أحد يومي 9 أو 10 يونيو بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا 14 يونيو بالمغرب.

ومن المقرر، أن ينضم لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر في المغرب صباح يوم 12 يونيو، بعد انتهاء مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، فيما ينضم الدوليين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراة غينيا يوم 14 يونيو على مركب مراكش بالمغرب.

كشفت مصادر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على استدعاء 8 لاعبين من الأهلي للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، الذي يتخلله مباراة الفريق أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"



8 لاعبين من الأهلي في حسابات فيتوريا

وأوضحت المصادر أن اللاعبين الثمانية الذين حجزوا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر لمواجهة هم: محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – محمد هاني - حمدي فتحي – مروان عطية – محمود كهربا – حسين الشحات.

وشددت المصادر على أن فيتوريا رهن استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية لمعسكر منتخب مصر المقبل، بالحفاظ على فورمتهم الفنية العالية وقت انطلاق معسكر الفراعنة، كما أبلغ الخواجة معاونيه بأنه سيراقب عمرو السولية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وفي حال استعاد مستواه المعروف، سيكون ضم لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر منتخب مصر في يونيو المقبل.

الإصابات تضرب منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.