الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

فيتوريا يستقر على استدعاء 8 لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشفت مصادر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على استدعاء 8 لاعبين من الأهلي للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، الذي يتخلله مباراة الفريق أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"


8 لاعبين من الأهلي في حسابات فيتوريا

وأوضحت المصادر أن اللاعبين الثمانية الذين حجزوا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر لمواجهة هم: محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – محمد هاني - حمدي فتحي – مروان عطية – محمود كهربا – حسين الشحات.

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وشددت المصادر على أن فيتوريا رهن استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية لمعسكر منتخب مصر المقبل، بالحفاظ على فورمتهم الفنية العالية وقت انطلاق معسكر الفراعنة، كما أبلغ الخواجة معاونيه بأنه سيراقب عمرو السولية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وفي حال استعاد مستواه المعروف، سيكون ضم لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر منتخب مصر في يونيو المقبل.

 

فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

 أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعب تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.


مباراة ودية لمنتخب مصر بأجندة يونيو

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض مباراة ودية بالقاهرة يوم 19 يونيو المقبل وذلك ضمن الأجندة الدولية. 

وقالت مصادر إن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مع أكثر من منتخب من منتخبات التصنيف الرابع ويبقي منتخب جنوب السودان الأقرب لمواجهة منتخبنا الوطني في المباراة الودية المرتقبة. 

وأضافت المصادر أن الإعلان يبقي قريبا عن تفاصيل ودية منتخب مصر الأول ونظيره جنوب السودان في التاسع عشر من يونيو القادم. 

الإصابات تضرب منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

طاقم حكام من غانا لمباراة مصر وغينيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها  يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني.


دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة 
- كواسي  اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول 
- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثان
- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع

 

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