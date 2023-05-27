رئيس مركز ومدينة العياط يزور دار الأيتام بالمدينة (صور)

قام محمود حلمى رئيس مركز ومدينة العياط بزيارة دار الأيتام بالعياط للاطمئنان على نزلاء الدار وحل مشاكلهم، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.



أنشطة ترفيهية لأبناء دار الوداد بالجيزة



وفي سياق منفصل نظمت محافظة الجيزة أنشطة ترفيهية لأبناء دار الوداد لرعاية الأيتام بمشاركة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة وذلك بأحد مجمعات الألعاب ( الملاهي ) بحي الهرم.

أنشطة ترفيهية ورحلة لأبناء دار الوداد بالهرم



وأشارت نائب المحافظ إلى أن الفعالية تم تنظيمها بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال وتحقيق مزيد من الدمج المجتمعي لهم حيث تضمنت ممارسة الأطفال للألعاب والرياضات والأنشطة الترفيهية مما ساهم بشكل كبير في إسعادهم.

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انشطة ترفيهية ورحلة لأبناء دار الوداد بالهرم





وأكدت الاستمرار في تنظيم تلك الفعاليات بالتعاون مع دور الرعاية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتهيئة المناخ الملائم للأطفال، مؤكدا على تقديم كافة وسائل الدعم من أجل قضاء الأطفال أوقات سعيدة.

وحضر الاحتفالية المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وهبة عطا الله مدير الطفولة والامومة بمحافظة الجيزة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص محافظة الجيزة على التأكد من تلقي أبنائها بدور الرعاية الاهتمام اللازم مع تنظيم الاحتفالات والفعاليات لرسم البهجة على وجوه الأطفال في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتهيئة كافة الظروف المعيشية لهم والاستجابة لكافة مطالبهم.



جولة تفقدية





وعلى جانب آخر كان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تفقد أعمال التطوير والرصف وكيفية أداء خدمات المواطنين والعمل على حلها بالوحدات المحلية بمدن العياط والحوامدية.

كما تفقد إقامة أسوار بطريق سقارة السياحي بمدينة البدرشين للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وزار الشهابي محطة رفع الصرف الصحي بقرية سقارة، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الصرف بالقرية، مشددا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني للمشروع.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة داخل القرية.

ووجه رئيس الوحدة المحلية للقرية بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول

ورفع الإشغالات بمداخل ومخارج القرية التي تعوق حركة السيارات والمارة.

ورافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسئولو مديرية الطرق ومديرية الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيرة والشركات المنفذة للأعمال.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.