الدوري الإيطالي، روما يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، تقدم نادي روما علي نظيره فيورنتينا بهدف نظيف في الشوط الأول المباراة التي تقام في الجولة 37 من الكالتشيو المباراة التي على ملعب فرانتشي معقل فريق فيورنتينا

ويحتل روما المركز السادس برصيد 60 نقطة بينما يحتل فيورنتينا المركز الحادي عشر برصيد 50 نقطة في الكالتشيو قبل مواجهة اليوم.

أحداث الشوط الأول

منذ الدقيقة الأولي وواصل روما ضغطه على فيورنتينا لإحراز الهدف الأول وهو ما أكده ستيفان الشعراوي في الدقيقة 11 لتصبح النتيجة تقدم الذئاب بهدف وظل صراع الكرة في منتصف الملعب لكن دون خطورة تذكر وحصل مسيوري لاعب روما علي بطاقة صفراء وكذلك ثنائي الفيولا علي بطاقة صفراء وهم مارتينيز وسابونارا.

تشكيل روما

حراسة المرمي: سفيلار

خط الدفاع: بوف، سمولينج، يورينتي

خط الوسط: زاليفسكي، ميسوري، تاهيروفيتش، الشعراوي

خط الهجوم: سولباكن، فينالدوم، بيلوتي

تشكيل فيورنتينا

سيروفيليني، بيراجي، إيجور، كوارتا، فينوتي، دنكان، ماندراجورا، باراك، سابونارا

إيكوني، لوكا يوفيتش

روما يتعادل أمام ساليرنتانيا

انتهت مباراة روما وساليرنتانيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق المباراة التي أقيمت في الجولة 37 من الكالتشيو على ملعب الأولمبيكو معقل فريق روما.

وسيطر روما على مجريات الشوط الأول حتى باغته ساليرنتانيا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق كاندريفا وظل روما يحاول خطف هدف لكن واجه دفاع عنيد من ساليرنتانيا لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد وفي الشوط الثاني استطاع روما إحراز هدف التعادل عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 47 وأحرز ساليرنتانيا الهدف الثاني عن طريق ديا في الدقيقة 54 وعاد الذئاب ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق نيمانيا ماتيتش لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

نهائي الدوري الأوروبي 2023

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 30 مايو الجاري موعدًا لنهائي الدوري الأوروبي 2023.

بوشكاش أرينا

ومن المقرر أن تقام مباراة إشبيلية ضد روما ضد في نهائي الدوري الأوروبي بملعب "بوشكاش أرينا" بمدينة بودابست المجرية.

وفور نهاية المباراة طاف مورينيو حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.

وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تحجز بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد. يذكر أن روما بهذا التأهل وصل للنهائي الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

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وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.

ونجح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، في الفوز في معركته الأولى ضد لاعبه الأسبق، تشابي ألونسو، بقيادة الجيالوروسي للفوز على ضيفه باير ليفركوزن 1-0 مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

روما يحافظ على سجله بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية

وحافظ روما على سجله المميز في ملعبه بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية، وذلك بفوزه على باير ليفركوزن بهدف دون رد.

وحقق الجيالوروسي هذا الانتصار بملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى تميز كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في معقلها بالأدوار الإقصائية منذ الموسم الماضي.

وأكدت أن روما خرج بنتائج إيجابية في ملعبه بآخر 7 مباريات استضافها في أدوار خروج المغلوب، محققا الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل في واحدة.

وخرج فريق العاصمة الإيطالية من تلك المباريات بشباك نظيفة في 5 منها، فيما استقبل هدفين فقط، بينما سجل 15 هدفًا.