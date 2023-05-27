تعرف على قيمة القسط التأميني لسيارات أوبل كروس لاند 2023

يعد التأمين التكميلي على السيارات اختياريًّا حسب رغبة مالك السيارة، وتتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمَّن له عن الهلاك أو التلف الذي يصيب السيارة المؤمَّن عليها وملحقاتها المثبتة بها، وذلك في الحالات الآتية:

- التصادم والانقلاب نتيجة حادث أو عطل ميكانيكي مفاجئ.



- الحريق أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي.



- الفعل المتعمد من الغير.



- أثناء النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية أو أثناء عبور نهر النيل أو قناة السويس من ضفة لأخرى أو النقل النهري الداخلي.

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- أثناء النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها للفقد بسبب السرقة أو السطو أو التلفيات الناجمة عنها أو الشروع فيها المسئولية المدنية للممتلكات قبل الغير حتى مبلغ 10000 جنيه ويجوز زيادة الحد الأقصى للمسئولية قبل الغير مقابل قسط إضافي في حالة طلبه من قبل المؤمن له.

وتحدد شركات التأمين تسعير تأمين السيارات التكميلي وفقا لنوع السيارة سواء كانت نقل أو ملاكي والموديل.

ونرصد في التقرير التالي قيمة القسط التأمينى لسيارات أوبل كروس لاند 2023 كالتالي:-

يصل سعر الفئة الأولي Elegance نحو 860 ألف جنيه والقسط التأمينى التقريبى إلى 25.8 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية H/L نحو 940 ألف جنيه والقسط التأمينى التقريبى 28.2 ألف جنيه

التزامات على المشترك بالتامين التكميلى على السيارات

يلتزم المشترك باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السيارة التي يشملها هذا التأمين وتوفير وسائل الوقاية اللازمة للمحافظة عليها في حالة جيدو واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية اللازمة؛ وكذلك عدم قيامه بإجراء أي تعديلات تخالف المواصفات الفنية الأصلية للسيارة بدون موافقة الشركة المؤمنة كتابة ؛ كما يلتزم بضمان سريان صلاحية التراخيص للسيارة وقائدها طوال مدة التأمين.

ويلتزم المشترك بعدم تركيب أي كماليات إضافية بالسيارة المؤمن عليها دون موافقة الشركة مسبقًا على ذلك؛ حيث ان الشركة لن تكون مسئولة عن التعويض عن ايًا من هذه الكماليات قبل الحصول على موافقتها».

يتعين على المشترك في حالة بيع أو إيجار أو إجراء ما يقيد ملكيته أو حيازته للسيارة الحصول على تصريح كتابي مسبق بذلك.

• ثانيًا؛ بعد وقوع الحادث

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المشترك أو من ينوب عنه القيام بما يلي:-

‎1- إخطار الشرطة فور حالة وقوع حادث حريق أوسرقة أوسطو أو فعل متعمد من الغيرأو أى حادث جسيم وأن يقدم للشركة صورة رسمية من محضر الشرطة موضع به رقم السيارة موضوع الحادث. ‏

2- في حالة الحوادث الجسيمة التي تجعل السيارة غيرصالحة للسير: يجب عدم نقل السيارة المؤمن عليها الا بعد معاينتها في موقع الحادث من قبل الشرطة أو من قبل الشركة.



3- إخطار الشركة خلال 72 ساعة كتابة مع تمكين الشركة من إجراء المعاينة اللازمة: وإلا سقط حق المشترك في أي تعويض ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر تقبله الشركة.

4- في حالة وقوع حادث أو عطب للسيارة المؤمن عليها فأنه يتعين على المشترك اتخاز كافة الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الهلاك أو التلف أو الفقد ولا تكون الشركة مسئولة عن أي نواقص بالسيارة لا تكون ناتجة مباشرة عن الحادث وإذا تم قيادة السيارة المؤمن عليها قبل إجراء الإصلاحات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف جديد بالسيارة المؤمن عليها لن تكون الشركة مسئولة بالتعويض عنه وفقًا لهذه الوثيقة ‏

5- أن يقوم خلال ‎15‏ يومًا أو أي مدة أطول تمنحها له الشركة من تاريخ وقوع الحادث على نفقته الخاصة بموافاة الشركة بمقايسة تفصيلية قبل الإصلاح بالخسائر والأضرار التي نشأت عن الحادث وقيمتها وقت وقوع الحادث.

‎6- عدم البدء في إصلاح السيارة المؤمن عليها إلا بعد تمكين الشركة من معاينتها والحصول على موافقتها الكتابية على تقدير تكاليف الإصلاح.

‏7- للشركة الحق في مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم المشترك أو التدخل فيها في أي مرحلة من مراحلها ؛ ويجب على المشترك تقديم كافة المستندات اللازمة وكافة أوجه المعاونة للدفاع عنه.

‏8. لا يجوز للمشترك ولا لمن ينوب عنه تقديم إقرار بالمسئولية أو عرض أو وعد أو تنازل أو دفع أي مبلغ بدون موافقة الشركة كتابة.

‏يعتبر شرطًا أساسيًّا لالتزام الشركة بدفع أي مبلغ مستحق عليها بموجب هذه الوثيقة أن يفي المشترك وفاءًا كاملًا بما توجبه شروط هذه الوثيقة من القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، ويعتبر كذلك شرطً أساسيًا لالتزام الشركة صدق كافة البيانات والإقرارات الصادرة من المشترك بي طلب التأمين وإخطار الحادث المقدم منه.