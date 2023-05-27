جولة لمحافظ الشرقية بشوارع الزقازيق لمتابعة الرصف والتطوير

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بها ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمه الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بداية الجولة التي أجراها المحافظ

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التجهيز اللازمة لرصف وتطوير شارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل ( الأمن الغذائي) بمدينة الزقازيق والتي تشمل إزالة الجزيرة الوسطى ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات ورفع البالوعات ووضع طبقات الأساس، مشددًا على تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكلف محافظ الشرقية رئيس حي ثان الزقازيق باستمرار حملات إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين حفاظًا على المال العام ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

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حي المستشارين بمدينة الزقازيق

انتقل محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة والتي تشمل تنفيذ أعمال رصف بشارعي حطين والدلتا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة. توجه محافظ الشرقية لمتابعة استكمال أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المارة.

تنفيد الاعمال بالنفق على طبيعة الاعمال الجارية

تعرف المحافظ من المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالنفق علي طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلي أنه جاري الانتهاء من أعمال تشطيب الحوائط والأسقف وتسليح أرضيات النفق أسفل خطوط السكك الحديدية وكذلك أعمال حفر بالقطاعات المتبقية بالنفق لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب سور حديدي اعلى الحوائط حفاظًا على ارواح المواطنين ، ليؤكد المحافظ علي تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة وتشغيل النفق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين كونه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق.

تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة

ويُساهم النفق في فك الاختناقات المرورية ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة. واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م واجراء اعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق والأستاذ رضا بكري رئيس حي أول والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

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