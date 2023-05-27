ضبط مخالفات وتحرير محاضرتموينية ببلبيس في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير محاضر مخالفة فى بلبيس

تمكنت إدارة تموين بلبيس من شن حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت بتحرير محضر رقم (٩٠٩٠) جنح مركز بلبيس ضد مصنع تعبئة ومذيبات ومطهرات كيماوية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على (١٣,٥) طن مذيبات سائله ومذيبات عضوية ومطهرات وصابون سائل مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها والمضبوطات وتحرير محضر رقم (٩١٨٦) جنح مركز بلبيس ضد أمين ومسئول العهدة بمجمع استهلاكي لتجميعة سلع تموينية، وعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية بقائمة أسعار واضحة، وعدم امساك سجل الزيارات ثم تحرير محضر رقم (٩٢٦٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية الجوسق لبيعه سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي هذا وقد قامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينيه للقمح المحلي موسم ٢٠٢٣وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقه بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والالتزام بالقرار الوزاري رقم ٦٧لسنة ٢٠٢٣".

-إعلانات-

تموين الحسينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله

وقامت إدارة تموين الحسينية بشن حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ومفتشي الإدارة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر رقم ( ١٥٢٠ ) جنح الصالحية الجديدة ضد إ ج ع م أ صاحب سيارة محملة أقماح محلية لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء وعدم توريدها داخل المحافظة تم التحفظ على عدد ٣٥ شيكارة قمح محلي خام بوزن ٢٦٢٥ كيلو تقريبا ورقم ( ٧٨٠٦ ) جنح الحسينية ضد س م ن س صاحب محل جزارة بناحية بحرالبقر لعدم اتباع الاشتراطات التموينية ورقم ( ٧٨٠٧) جنح الحسينية ضد م أ إ م صاحب سوبر ماركت بالإخيوه لبيع سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على عدد ١٠ أطباق كبده وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023

تحرير محاضر وللمحلات والمخابز

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٧٨٠٨) جنح الحسينية ضد م م إ صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٥ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية ورقم ( ٧٨٠٩) جنح الحسينية ضد س ب م ب صاحب شادر لحوم بلدية ببندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٧ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكوميةهذا وقد تم تحرير تقارير ضد أصحاب 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ولعدم نظافة آواني العجين.

التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ا فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.