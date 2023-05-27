تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية يبدأ غدا بالإسكندرية الأزهرية

قام الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وإسماعيل العوامي مدير الامتحانات، بجولة تفقدية للاطمئنان على الانتهاء من الاستعداد لأعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وكنتروليهما، برفقتهما إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة محمد سعد مدير الأمن.

حيث حرصت قيادة المنطقة فى ختام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية على تفقد مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي يبدأ العمل بها من الغد الأحد الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٣ ولحين الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وخروج النتيجة إن شاء الله

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وقد صرح رئيس المنطقة أن المنطقة تحرص على إنهاء التصحيح للشهادتين في أقرب وقت، وإنها على ثقة من قدرات ودقة ونزاهة وموضوعية معلميها، وأن الامتحانات ليست هي الغاية وإنما هي وسيلة لتصحيح المسار وتقييم مجهود عام من العمل الدأوب بالمعاهد والإدارات وجهد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه أكد الأستاذ إسماعيل العوامي أن توزيع خطابات التصحيح والإعداد للكنترول قد انتهت على أكمل وجه، وأنه تم إعدادهم وفق التعليمات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

كما أكد الأستاذ محمد سعد أن تأمين مراكز التصحيح والكنترول تتم من الداخل والخارج، وقد حرصت المنطقة على توفير التجهيزات المناسبة والتي من شأنها المساعدة على خروج العمل بشكل جيد.

هذا وقد تفقد رئيس المنطقة لجان الامتحانات بمعهدي بنين وفتيات سموحة

في حين تفقد الأستاذ علاء العريان وبرفقته الأستاذ عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية والأستاذة عائشة غنيمي موجه عام المواد الشرعية لجان معهد فتيات الفتح المبين والقراءات وكان في استقبالهم الأستاذ محمد عفيفي مدير إدارة وسط التعليمية الأزهرية.

وأفاد الأستاذ علاء العريان إن العمل بالمنطقة على قدم وساق حيث تزامن إعداد مقرات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مع العمل على إنهاء إمتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي والقراءات في نفس الوقت، والذي استلزم جهد مضاعف من الجميع.