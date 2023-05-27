باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري

أعلن جيمي باتشيكو مدير فني بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري ، المباراة التي ستقام في الجولة 27 علي ستاد الإسكندرية معقل فريق الاتحاد.

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي – محمد حمدي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – كريم حافظ – علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – وليد الكرتي – محمود صابر – رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي

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نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز

فوز الإسماعيلي علي حرس الحدود 1-0

فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0

فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1

تعادل المقاولون والجيش 0-0

تعادل الداخلية والزمالك 1-1

فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1

فوز الأهلي علي إنبي 2-0

فوز فاركو علي سموحة 1-0

فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29



1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة