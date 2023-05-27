الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن جيمي باتشيكو مدير فني بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري ، المباراة التي ستقام في الجولة 27 علي ستاد الإسكندرية معقل فريق الاتحاد.

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي – محمد حمدي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – كريم حافظ – علي جبر
خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – وليد الكرتي – محمود صابر – رمضان صبحي
خط الهجوم: دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي

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نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

فوز الإسماعيلي علي حرس الحدود 1-0

فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0

فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1 

تعادل المقاولون والجيش 0-0

تعادل الداخلية والزمالك 1-1

فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1 

فوز الأهلي علي إنبي 2-0 

فوز فاركو علي سموحة 1-0 

فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0 

 

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29
 

1- الأهلي  56 نقطة من 22 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 27 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

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بيراميدز باتشيكو الاتحاد الدوري الدوري المصري

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