باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري
أعلن جيمي باتشيكو مدير فني بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري ، المباراة التي ستقام في الجولة 27 علي ستاد الإسكندرية معقل فريق الاتحاد.
قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد
حراسة المرمى: أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي – محمد حمدي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – كريم حافظ – علي جبر
خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – وليد الكرتي – محمود صابر – رمضان صبحي
خط الهجوم: دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي
نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز
فوز الإسماعيلي علي حرس الحدود 1-0
فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0
فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1
تعادل المقاولون والجيش 0-0
تعادل الداخلية والزمالك 1-1
فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1
فوز الأهلي علي إنبي 2-0
فوز فاركو علي سموحة 1-0
فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0
ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29
1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة
2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة
4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة
5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة
6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة
18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة
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