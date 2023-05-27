الأوقاف تغير اسم مسجد شنودة لعباد الرحمن (فيديو)

قررت وزارة الأوقاف تغير اسم مسجد شنودة، بمحافظة البحيرة إلى مسجد عباد الرحمن، وذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل أمس.



وقال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن شنودة بالبحيرة من بين 19 مسجدا ستفتتحها وزارة الأوقاف هذا الأسبوع.

تغير اسم مسجد شنودة لعباد الرحمن

وأضاف أبو عمر عبر مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من بين 19 مسجدا، هناك 3 مساجد تفتح أبوابها في محافظة البحيرة؛ ومن بينها مسجد عزبة شنودة، وتسمى العزبة بذلك الاسم عزبة شنودة، ويسكن فيها مسلمون ومسيحيون وعلاقاتهم جيدة جدًا، وقد نزلت كلمة عزبة من اسم المسجد، وأصبح اسمه مسجد شنودة”.

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وتابع: بعد ذلك تم الاتصال بأهالي القرية وتغيير اسم المسجد إلى مسجد الرحمن، ونأمل عند الحديث بين الناس توضيح هذا الأمر حتى لا نثير فتنة، ويفترض بنا توخي الحذر عند سماع أي خبر وأي كلمة نكتبها.

وشهدت مصر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة 3 مساجد أحدها مسجد شنودة بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



وقالت مصادر بالأوقاف إن المسجد مقام داخل قرية تسمى عزبة شنودة، يقيم بها عدد كبير من المسيحيين، وأرضه تبرعًا منهم، وحمل المسجد اسم القرية وخضع لعملية إحلال وتجديد، واحتفظ بمسماه بعد الترميم.



يذكر أن المسجد شهد عملية إحلال وتجديد، وتم افتتاحه بعد أعمال الترميم، وهو مقام على مساحة 145 مترًا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.