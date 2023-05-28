الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

كنائس زويلة الأثرية تحيي مسار رحلة العائلة المقدسة اليوم

كنيسة زويلة،فيتو
كنيسة زويلة،فيتو

رحلة العائلة المقدسة، تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري، ولأول مره في تاريخ الكنيسة سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، الذي يضم رفات بعض الآباء.

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وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.

 

رحلة العائلة المقدسة

ووصلت السيدة مريم العذراء إلى مصر قبل ألفي عام بصحبة ابنها السيد المسيح، ومعهما يوسف النجار؛ هربا من بطش هيرودس، وعلى مدار خمس سنوات، طافت العائلة المقدسة عدة مناطق في مصر.

وفي بداية يناير من العام 2012  سُلطت الأضواء على مشروع رحلة العائلة المقدسة بعد الافتتاح الرسمي لأول منطقة أثرية بالمسار التاريخي والتي تقع بمدينة سمنود في محافظة الغربية بدلتا مصر.

واجتذب "مسار العائلة المقدسة" اهتماما عالميا كبيرا في أكتوبر 2017، بعد اعتبار بابا الفاتيكان المسار "رحلة حج مسيحي". وفي مايو عام 2018 أدرجت زيارة المسار بشكل فعلي ضمن زيارات الفاتيكان الرسمية.

في أعقاب هذا القرار، استقبلت مصر أول وفد لـ"حج رسمي" من الفاتيكان في يونيو 2018، حيث مكث الوفد لمدة 5 أيام، وضم 52 شخصية، بينما رأسه رئيس إقليم لاتسيو وأسقف مدينة فيتربو. وقد سبق هذه الزيارة وصول حجاج مسيحيين غير رسميين من الهند والفلبين.

 

25 محطة بمسار العائلة المقدسة 

وأطلقت وزارة السياحة والآثار مسار العائلة المقدسة الذى يجمع نحو 25 محطة على طول الطريق الشهير للمسيح والسيدة مريم ويوسف.

وبدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام وقال لها قومى وخذى الصبى وأذهبى به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح في رحلة هروبهم إلى مصر، حيث بدأت من فلسطين إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر.

 

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