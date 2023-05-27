السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ورشة عمل للعاملين في المالية والبنك المركزي لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)

دورة تدريب الكوادر
دورة تدريب الكوادر الحكومية،فيتو

واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول".
 

ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)
ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)
ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)

 ونظمت  أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (21 - 25/5/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
  

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وإستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).
  
 كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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