توصيل مياه الشرب إلى 300 منزل بالمجان في الفيوم

نظمت أندية روتارى وإحدي الجمعيات الأهلية احتفالا لتطوير قرية الجبل مركز أطسا بمحافظة الفيوم، ضمن خطة الشركة القابضة لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي المائي وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، والجمعية المشاركة.

مشاركة في مجالات التنمية

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة حريصة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتوفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

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تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وأوضح رئيس الشركة القابضة، انه بموجب التعاون مع أندية الروتارى والجمعية المشاركة، تم توصيل مياه الشرب في 300 أسرة بقرى مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن اختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمة الشركة من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة

تطوير منازل الأسر الأولي بالرعاية

فى سياق متصل قالت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، أنه تم تطوير 23 منزلًا، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، إنارة القرية، 34 كراسى لذوى الهمم، وماكينات خياطة وبطاطين وكراتين غذائية.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المشاركة، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

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