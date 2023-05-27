السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق مارثون اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

الاختبارات بجامعة
الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

كلف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

 وشدد علي متابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى، والثانية لكليات الجامعة.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الإمتحانات،  وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على  الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للأطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

-إعلانات-

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وتابع  عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس واستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات و تطبيق كافة الإجراءات، واثنى سيادته على تواجد الفريق الطبى، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

رفع 1290 طن قمامة بشوارع وميادين الدقهلية (صور)

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات الاحترازية الاجراءات الاحترازية والوقائية الدوريات العالمية المنصورة الجديدة رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الجديد كافة الاجراءات الاحترازية ميادين الدقهلية

مواد متعلقة

السجن 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح في الوراق

ارتكب 15 واقعة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الشقق فى الدقهلية

الطب البيطرى جامعة القاهرة على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH”

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية