انطلاق مارثون اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

كلف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وشدد علي متابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى، والثانية لكليات الجامعة.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الإمتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للأطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

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جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وتابع عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس واستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات و تطبيق كافة الإجراءات، واثنى سيادته على تواجد الفريق الطبى، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.