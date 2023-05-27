السبت 27 مايو 2023
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محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

مياه الدقهلية،فيتو
مياه الدقهلية،فيتو

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع المياه بطلخا ونبروه غدًا الأحد لأعمال الصيانة بخط المياه.

 

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن طلخا بالكامل، ونبروه غدًا الأحد الموافق 

 

ويستمر انقطاع المياه لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم (بلاستيك) بطلخا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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وعلي صعيد آخر أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لعيد الاضحي المبارك.

 

 حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

 

كما أكد نصر على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات فى حالة وجودها، إلى جانب إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

وأكد نصر، على تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات.

كما أكد على ضرورة تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

ويتابع نصر على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية.

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