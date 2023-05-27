أمسية "بكرة أجازة" تروي حياة رموز الفن والثقافة بالهناجر (صور)

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة أجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، مساء أمس الجمعة، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

أمسيات بهجة الروح

و جاءت الليلة ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقدمها القطاع كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، وقد ألقت الضوء على ضرورة الإستفادة من الأجازة فى تنمية الهوايات والمهارات واكتشاف المواهب،

كما تضمنت الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية تحكى قصص كفاح رموز من الفن والثقافة، محببة للأطفال وساهم فى إسعادهم، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والموسيقار محمد فوزى والفنان سمير غانم وغيرهم.

-إعلانات-

أمسية بكرة إجازة

بمشاركة مجموعة من فناني فن العرائس وهم "رحمة محجوب، عمرو البهى، محمود الخلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب، هنادى محمود"، والأطفال بثينة وهبة وجنا.

وتخلل الأمسية باقة من أشهر أغانى الأطفال منها "ذهب الليل، فى الكتب قرينا، شخبط شخابيط، توت توت، يالا بينا، أنستونا"، قدمها مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر، إلى جانب عدد من المسابقات للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي معهم لموضوع الأمسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.