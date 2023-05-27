السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أمسية "بكرة أجازة" تروي حياة رموز الفن والثقافة بالهناجر (صور)

أمسية بكرة إجازة،
أمسية بكرة إجازة، فيتو

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة أجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، مساء أمس الجمعة، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

 

أمسيات بهجة الروح 

و جاءت الليلة ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقدمها القطاع كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، وقد ألقت الضوء على ضرورة الإستفادة من الأجازة فى  تنمية الهوايات والمهارات  واكتشاف المواهب،

كما تضمنت الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية تحكى قصص كفاح رموز من الفن والثقافة، محببة للأطفال وساهم فى إسعادهم، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والموسيقار محمد فوزى والفنان سمير غانم وغيرهم. 

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أمسية بكرة إجازة 

بمشاركة مجموعة من فناني فن العرائس وهم "رحمة محجوب، عمرو البهى، محمود الخلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب، هنادى محمود"، والأطفال بثينة وهبة وجنا.

وتخلل الأمسية باقة من أشهر أغانى الأطفال منها "ذهب الليل، فى الكتب قرينا، شخبط شخابيط، توت توت، يالا بينا، أنستونا"، قدمها مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر، إلى جانب عدد من  المسابقات للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي معهم لموضوع الأمسية.

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش ثقافة الاستهلاك بمركز الهناجر للفنون

أمسية بكرة إجازة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

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