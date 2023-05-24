الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش ثقافة الاستهلاك بمركز الهناجر للفنون

مركز الهناجر للفنون،
مركز الهناجر للفنون، فيتو

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري من ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات"، فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 مايو الجارى، بمركز الهناجر للفنون. 

 

ويتحدث فى الملتقى الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضوة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن.

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بالإضافة إلى اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة.

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو. 

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