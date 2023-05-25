تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع نادي النادي بشيراتون بمصر الجديدة بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي بشيراتون.

وزير الشباب والرياضة يزور فرع نادي النادي في شيراتون

وأشاد وزارة الشباب والرياضة بأعمال التطوير في فرع نادي النادي شيراتون، وذلك بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، مطالبا بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالنادي قبل الافتتاح الرسمي له.

وزير الشباب والرياضة يتفقد فرع نادي النادي في شيراتون، فيتو

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، ويحيى فارس رئيس شركة الإدارة، وسعيد صلاح المدير التنفيذي.

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وزير الشباب والرياضة يتفقد فرع نادي النادي في شيراتون، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد فرع نادي النادي في شيراتون، فيتو

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

وزير الشباب والرياضة يتفقد فرع نادي النادي في شيراتون، فيتو

ويضم نادي النادي بشيراتون، ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب "مكتب قادرون باختلاف"، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص على دعمها بشكل كامل، ونسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.