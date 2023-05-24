اختتمت وزارة الشباب والرياضة المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدار 5 أيام.

ختام المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات

وخلال كلمتها، نقلت منال جمال وكيل الوزارة تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرةً إلى أن التنفيذ يتم ضمن فاعليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان، حيث تم تنفيذ المعسكر التدريبي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المنسقين الميدانيين وتدريبهم علي الأدوار والمسؤوليات الخاصة بمشروع أندية السكان وتم مناقشة خطة أندية السكان لعام 2023، كما يهدف أيضا إلى التعارف والتشبيك بين منسقي المديريات للمحافظات (أسيوط - المنيا - سوهاج - المنوفية - الغربية - الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الجيزة - الإسكندرية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد - الدقهلية - القليوبية - أسوان - الأقصر -قنا -الفيوم - الإسماعيلية - القاهرة) ومنسقي مؤسسة اتجاه الجدد.

-إعلانات-

وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان، فيتو

تناول المعسكر التدريبي موضوعات هامة مثل "مراحل التخطيط وتنفيذ الأنشطة، آليات التعامل مع الطوارئ في الميدان، الميثاق الأخلاقي وحماية البيانات، أدوات المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروع، كتابة الايميلات وإعداد التقارير وقصص النجاح، مهارات التواصل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات العرض والتقديم"، ومن خلال المعسكر تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأندية السكان في ٢٤ محافظة، كما تم تحديث البيانات الخاصة بالمدربين، ووضع خطة لتنفيذ أنشطة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣، سينفذ بها 326 نادي سكان علي مستوي الجمهورية.

وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان، فيتو

الجدير بالذكر انه تم انضمام ثلاث محافظات جدد إلى مشروع أندية السكان هي الإسكندرية وبورسعيد وجنوب سيناء، ليصل عدد المحافظات إلى 27 محافظة بها نادي سكان، يتم التدريب بالمعسكر علي أهمية الأدوار والمسئوليات ومناقشة خطة أندية السكان لسنة 2023.

وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان، فيتو

من ناحية أخرى، رشحت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالرياضة والشباب والثقافة في الاتحاد الأفريقي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل الدولة المصرية لفترة جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظرًا للمجهودات الكبيرة التي قام بها وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا ترشيحه لعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يعكس ثقة المؤسسات والهيئات الدولية في الكوادر والإمكانات المصرية، حيث أصبحت مصر أقوى وذات ثقل ومصداقية كبيرة لدى المجتمع الدولي على مستوى الرياضة وفي مجال مكافحة المنشطات، بفضل الدعم الذي تتلاقاه الرياضة من القيادة السياسية، وكذا التأكيد علي الريادة المصرية داخل القارة الأفريقية.

أشار"صبحي" إلي أن مصر أصبحت رائدة في مجال الرياضة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تسير على الطريق الصحيح لتطوير وتنفيذ برنامج قوي وفعال لمكافحة المنشطات، وتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة المنشطات.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولى، واستمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.