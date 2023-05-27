السبت 27 مايو 2023
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محافظات

اعرف نتيجتك في القليوبية للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الاعدادية محافظة
نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية 2023،فيتو

نتيجة الشهادة الاعدادية، استمرت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية. 

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2023 هو منتصف يونيو المقبل ومن المقرر إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم عبر الرابط التالي

فيما تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على  سير العمل بشكل سليم.

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واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم. 

وشددت على ضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب  وشددت على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الإعدادية بالقليوبية بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم حيث اكدوا أنه  جيد باستثناء بعض النقاط بالتاريخ لتميز الطالب المتفوق. 

وادي هذا العام الامتحان  (102816)  طالبا وطالبة، موزعين على (443) لجنة امتحانية، منهم (431) لجنة (102057) طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد (١) لجنة   لـ (٦) طلاب مكفوفين، وعدد (٥) لجان لـ (٤٣) لطلاب الصم وضعاف السمع،  6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع (711) طالبا وطالبة، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن  محافظة القليوبية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية 

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

 

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