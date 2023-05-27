محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على الطلاب (صور)

قام اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها " صناعي – تجاري وفندقى "، للعام الدراسى 2023-2024، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

ورافق سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والصادق محمد مدير التعليم الفني.

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محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو



وتفقد الهجان الامتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة بنها ومدرسة أنس بن مالك للتعليم التجاري ومدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والفندقية عددهم 49663 طالب وطالبة وعدد اللجان 161 لجنة حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 24673 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 5302 طالب وطالبة موزعين على 18 لجنة ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري 16066 طالب وطالبة موزعين على 54 لجنة وعدد طلاب الثانوى الفندقي يبلغ 3622 طالب وطالبة موزعة على 10 لجان وأنتهت الامتحانات العمليه والمعمليه يوم 25/5 وتبدا الامتحانات التحريرية اليوم السبت الموافق 27/5/2023 وستنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز 12 إستراحه للرجال 12 استراحة للسيدات المدرسين والقائمين علي سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة.