ريفيان تستعرض مواصفات تصميم أول شاحنة كهربائية EDV

أعلنت شركة ريفيان، المتخصصة في صناعة السيارات، طرح أول شاحنة بيك أب كهربائية، بخيار 4 محركات بقوة 835 حصان داخل الأسواق الأوروبية.

وأوضحت شركة ريفيان حصول الشاحنة علي مجموعة نقل الحركة رباعية المحركات هي الأقوى في المجموعة، حيث توفر 835 حصانًا وعزم دوران يبلغ 908 رطل قدم (1230 نيوتن متر، واخر بمحرك مزدوج من طراز R1T مخصصة للعملاء، مما يمثل أول ظهور لوحدة القيادة “اندورا” الداخلية على سلسلة R1 من سيارات المغامرات الكهربائية.

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وخرج أول محرك ثنائي المحرك ريفيان R1T من خط التجميع في مصنع نورمال، إلينوي في 25 مايو. بينما بدأت شركة EV في إنتاج وحدات محرك اندورا في فبراير، تم تجهيز معظمها بمركبات (EDV) الجديده من ريفيان والتي يتم بناؤها لصالح شركة أمازون.

شاحنة ريفيان EDV



في الشاحنة الكهربائية EDV، يتم استخدام وحدة القيادة” اندورا ” في تكوين محرك أحادي الدفع بالعجلات الأمامية، بينما تأتي في R1S وR1T بمحرك مزدوج، وإعداد الدفع الرباعي.

واوضحت ريفيان إن إطلاق إنتاج سيارتها R1S وR1T ثنائي المحرك يتيح قدرة تصنيع إضافية لخط R1، حيث تستمر مركباتها رباعية المحركات – التي تتميز بوحدات قيادة خارجية – بمعدلات انتاج عالية



واعرب تيم فالون نائب رئيس شركة ريفيان عن فخره بإنتاج اول شاحنة قائلا: أنا فخور بشكل لا يصدق بما أنجزته جميع فرقنا. يعد تقديم المتغيرات ثنائية المحرك، وهذا العمل يعتبر علامة فارقة في تعزيز منشأتنا والوصول الى طاقتها الكاملة، وقد قمنا فعليا ا بعمل رائع عبر العديد من الوظائف لتحقيق ذلك. “

ريفيان ثنائية المحرك بقوة 700 حصان

قالت شركة صناعة السيارات إن عمليات تسليم المركبات ثنائية المحرك R1S وR1T ستبدأ في يونيو2023، وتنتج مجموعة نقل الحركة ذات المحركين والدفع الرباعي أكثر من 600 حصان وأكثر من 600 رطل قدم (812 نيوتن متر) من عزم الدوران بالمظهر القياسي، أو أكثر من 700 حصان وأكثر من 700 رطل-قدم (948 نيوتن متر) من عزم الدوران في المحرك المزدوج المُحسَّن المتاح اختياريًا، وهو محرك دفع رباعي.



واكدت ريفيان إن مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك ستكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الإعداد الحالي للمحرك الرباعي الذي توفره Bosch ، وسينعكس هذا على زيادة معدلات النطاق التي تصل إلى 400 ميل مع الطراز R1T المزود ببطارية ماكس باك وعجلات 21 بوصه، ومايصل الي 390 ميلا مع الطراز R1S.



تتوفر مجموعة نقل الحركة رباعية المحركات فقط مع بطارية الحزمة الكبيرة التي تتيح مدى يصل إلى 328 ميلًا للطراز R1T المزود بعجلات مقاس 21 بوصة – حيث يبلغ محرك Dual-Motor R1T المزود بالبطارية والعجلات نفسها 350 ميلًا. يعد كل من ريفيان R1T وR1S أكثر تكلفة من نظيراتهما ذات المحركات الرباعية، حيث تبدأ الأسعار من 73000 دولار لـ R1T و78000 دولار لـ R1S – مع حزمة البطارية القياسية واستبعاد 1800 دولار للشحن. هذه النماذج الأساسية مؤهلة لما يصل إلى 7500 دولار في ائتمانات الضرائب الفيدرالية.