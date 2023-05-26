السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

تعرف على قدرات سيارات بورش 718 بوكستر على الثبات (فيديو)

سيارات بورش،فيتو
سيارات بورش،فيتو

سيارات بورش، تجري شركة بورش المتخصصة فى صناعة السيارات، الاختبارات المكثفة على سيارتها، بورشه 718 سبايدر المتوفر بطلاء GT فضي وهو نفس لون كاريرا GT، تزين الزخرفة الذهبية المصد الأمامي والمآخذ الجانبية والعجلات.


وتمكن شركة بورش للمشترين الحصول على تنجيد Bordeaux Red، ويغطي الجلد لوحة القيادة، والكونسول الوسطي، وعتبات النوافذ.

وحرصت شركة بورش على تزويد سيارتها بمحركها المسطح سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لتر من طراز GTS ويولد 394 حصانًا، يمكن للمشترين اختيار علبة تروس يدوية أو أوتوماتيكية مزدوجة القابض، يمكن أن تصل إلى 96 كلم في الساعة في 4.3 ثانية، وتختبر شركة Teknikens Värld المركبات عند حدود وزنها الإجمالي، لاجتياز الاختبار، يحتاج النموذج إلى المرور عبر الأقماع بنجاح بسرعة 72 كم / ساعة.

-إعلانات-

أداء مميز قدمته بورشه 718 بوكستر في اختبار الثبات

 ويمكنه اختراق المخاريط بسهولة، ويتمتع  قائدى السيارة 718 بوكستر بقبضة كبيرة، وأعلى سرعة ناجحة لسيارة رودستر هي 79 كم / ساعة، بهذه السرعة، هناك القليل من التوجيه في القسم الأوسط، لكن لا يزال بالإمكان التحكم في بوكستر.

و718 بوكستر سبايدر RS هي وداع بورشه القوي لمحركات الاحتراق في الطراز، تحصل على محرك سداسي مسطح سعة 4.0 لتر من 911 جي تي 3، ويولد المحرك 493 حصانًا و331 رطلًا من عزم الدوران في هذا التطبيق، يتيح ذلك للسيارة الوصول إلى 100 كلم في الساعة في 3.4 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 307 كلم في الساعة.

أداء مميز قدمته بورشه 718 بوكستر في اختبار الثبات

وتابعت شركة بورش أن الجيل التالي من بوكستر سيارة كهربائية يتم طرحها للبيع في عام 2025، وقد قامت بورشه بالفعل بتطويرها، بما في ذلك حلبة نوربورجرينج، قام المهندسون بتزيين السيارة لتبدو وكأنها تحتوي على محرك احتراق خداع أي شخص يرى الماكينة، وتركب بوكستر الجديدة على منصة EV مخصصة، لا تتوفر تفاصيل مجموعة نقل الحركة حتى الآن، لكن المحرك الكهربائي الذي يدير العجلات الخلفية.

لوتس تختبر سيارتها الكهربائية المنافسة لـ بورش

شركة هولندية تنتج TC2 كخنفساء كهربائية تعبث بتاريخ بورش 356

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

حلبة نوربورجرينج بورشه 718 بورشه بورش نقل الحركة محركات الاحتراق

مواد متعلقة

شركة هولندية تنتج TC2 كخنفساء كهربائية تعبث بتاريخ بورش 356

تعرف على مواصفات محرك سيارات بورش كايين

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

وزير المالية: سعر البن هيزيد وهذا ما يدفعه المواطن على بوليصة تأمين السيارات بعد الرسوم الجديدة

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية