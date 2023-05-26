تعرف على قدرات سيارات بورش 718 بوكستر على الثبات (فيديو)

سيارات بورش، تجري شركة بورش المتخصصة فى صناعة السيارات، الاختبارات المكثفة على سيارتها، بورشه 718 سبايدر المتوفر بطلاء GT فضي وهو نفس لون كاريرا GT، تزين الزخرفة الذهبية المصد الأمامي والمآخذ الجانبية والعجلات.



وتمكن شركة بورش للمشترين الحصول على تنجيد Bordeaux Red، ويغطي الجلد لوحة القيادة، والكونسول الوسطي، وعتبات النوافذ.

وحرصت شركة بورش على تزويد سيارتها بمحركها المسطح سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لتر من طراز GTS ويولد 394 حصانًا، يمكن للمشترين اختيار علبة تروس يدوية أو أوتوماتيكية مزدوجة القابض، يمكن أن تصل إلى 96 كلم في الساعة في 4.3 ثانية، وتختبر شركة Teknikens Värld المركبات عند حدود وزنها الإجمالي، لاجتياز الاختبار، يحتاج النموذج إلى المرور عبر الأقماع بنجاح بسرعة 72 كم / ساعة.

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أداء مميز قدمته بورشه 718 بوكستر في اختبار الثبات

ويمكنه اختراق المخاريط بسهولة، ويتمتع قائدى السيارة 718 بوكستر بقبضة كبيرة، وأعلى سرعة ناجحة لسيارة رودستر هي 79 كم / ساعة، بهذه السرعة، هناك القليل من التوجيه في القسم الأوسط، لكن لا يزال بالإمكان التحكم في بوكستر.

و718 بوكستر سبايدر RS هي وداع بورشه القوي لمحركات الاحتراق في الطراز، تحصل على محرك سداسي مسطح سعة 4.0 لتر من 911 جي تي 3، ويولد المحرك 493 حصانًا و331 رطلًا من عزم الدوران في هذا التطبيق، يتيح ذلك للسيارة الوصول إلى 100 كلم في الساعة في 3.4 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 307 كلم في الساعة.

أداء مميز قدمته بورشه 718 بوكستر في اختبار الثبات

وتابعت شركة بورش أن الجيل التالي من بوكستر سيارة كهربائية يتم طرحها للبيع في عام 2025، وقد قامت بورشه بالفعل بتطويرها، بما في ذلك حلبة نوربورجرينج، قام المهندسون بتزيين السيارة لتبدو وكأنها تحتوي على محرك احتراق خداع أي شخص يرى الماكينة، وتركب بوكستر الجديدة على منصة EV مخصصة، لا تتوفر تفاصيل مجموعة نقل الحركة حتى الآن، لكن المحرك الكهربائي الذي يدير العجلات الخلفية.

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