السبت 27 مايو 2023
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محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار بأسيوط بعد مقتل فتاة

المنزل المنهار، فيتو
المنزل المنهار، فيتو

 

أمر محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز صدفا ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار بقرية نزلة المغربى والذي أسفر عن مصرع فتاة وانقاذ 8 اشخاص آخرين وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

 

صرف تعويضات للمتضررين 

 


وكلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الاعانات العاجلة والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات للمتضررين من سكان المنزل لافتا إلى انه يتابع حادث انهيار المنزل المكون من طابقين.

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انهيار منزل من طابقين بأسيوط 


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ يفيد انهيار منزل ريفى مكون من طابقين ووجود بعض السكان اسفل الانقاض بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفا التابعة إلى محافظة أسيوط.

 

 

 

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة صدفا و9 سيارات إسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى، وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ وانهيار منزل مكون من طابقين، داخله عدد من السكان، بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفا التابعة إلى محافظة أسيوط.

 

وفاة فتاة في انهيار منزل بأسيوط 


وأسفر انهيار المنزل عن وفاة فتاة تدعى رانيا سيد الكومي، يبلغ عمرها 18 عاما، وتم إنقاذ 8 آخرين وهم، عبدالله أحمد علي 18 عاما، فاطمة محمود علي 12 عاما، سحر عمر تمام عبد الحميد 36 عاما، محمود عبد الرحيم الكومي، عبد الرحيم محمود علي 6 أعوام، أحلام علي عبد الرحيم 55 عاما، روان محمود علي عبد الرحيم 7 أعوام، حسناء محمود علي عبد الرحيم 15 عاما.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل بعض السكان ممن اصيب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأمر محافظ أسيوط فور ذلك باتخاذ اللازم وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز صدفا ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل والمتضررين.
 

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