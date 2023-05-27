السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ارتكب 15 واقعة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الشقق فى الدقهلية

القبض على تشكيل
القبض على تشكيل عصابى لسرقة الشقق فى الدقهلية،فيتو

كشف قطاع الأمن العام ، ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات الخاصة بإحدى الشقق بالدقهلية وضبط مرتكبا الواقعة.

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وكان قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل"سئ النية").
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة بإستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بإرتكابه 15 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.


 عقوبة السرقة 

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

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قطاع الأمن العام الدقهلية سرقة الشقق وزارة الداخلية قسم شرطة جمصة

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