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انخفاض أسعار الدواجن في المنيا اليوم السبت 27-5-2023

الدواجن اليوم في
الدواجن اليوم في المنيا،فيتو

تنشر فيتو أسعار الدواجن اليوم في المنيا، وفقا لآخر الأسعار في بورصة الدواجن الآن وبورصة الدواجن العمومية الرئيسية.

بورصة الدواجن العمومية

وشهدت الأسعار انخفاضا طفيفا بقيمة 3 جنيهات في التعاملات اليومية داخل الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم في المنيا 

وجاءت أسعار الدواجن في المنيا اليوم كالتالي:

سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 67 و70 جنيها في المزارع.

سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يتراوح بين 76 و79 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المزارع يتراوح بين 90 إلى 93 جنيها.

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سعر كرتونة البيض للمستهلك يتراوح بين 105 إلى 112 جنيها.  

 الطلب على الدواجن فى رمضان 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الدواجن يرتفع كل عام 30%. 

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الطلب على الدواجن لن يرتفع هذا العام بهذه النسبة بسبب ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.   

وتابع: "نأمل ألا ترتفع أسعار الدواجن في أي وقت حتى لا يضر ذلك المستهلكين لكن هناك تحديات يومية بسبب ارتفاع أسعار الدواجن داخل الأسواق".  

الإفراج عن البضائع في الأسواق 

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريح سابق، أن الإفراجات عن خامات الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي.   

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 3 مارس الماضي حتى يوم 9 من نفس الشهر تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار. 

وأكد أن الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس 2023) 3.049 مليون طن منهم 2.163 مليون طن ذرة، 886 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.515 مليار دولار.

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